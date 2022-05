Lovran je uz Opatiju najvažnije mjesto Rivijere, čiji Stari grad je bio okružen obrambenim zidom i bastionima. Mali gradić je svoje ime dobio po lovoru koji raste u izobilju u mjestu i njegovoj okolici.

Lovran je udaljen samo 6 kilometara od Opatije, zbog čije blizine mnogi turisti i lokalci vole šetati čuvenom obalnom šetnicom Lungomare dugom 12 kilometara koja povezuje Volosko, Opatiju, Ičiće, Iku i Lovran. Šetajući stazom možete doći do najpopularnijih lovranskih plaža kao i do manjih, stjenovitih i diskretnijih uvala savršenih za kupanje u miru. Također su vam uz šetnicu Lungomare dostupni restorani, parkovi i barovi.

Iako je Lovran poznat po ortopedskoj bolnici, nešto što je važan dio lovranske povijesti i tradicije su trešnje. Ovu slatku poslasticu lokalno stanovništvo toliko voli da imaju i cijeli tjedan posvećen trešnjama, manifestaciju Dani trešanja u Lovranu kada se diljem grada u restoranima i kafićima poslužuju razna jela od trešanja.

U serijalu Netov vodič po Jadranu ćemo u razgovorima s lokalcima otkriti koje su to bitne lokacije za posjetiti u gradu, koje restorane trebate posjetiti, kao i koju hranu probati i po kojoj cijeni, a istražit ćemo za vas i na koje troškove možete računati za smještaj za jednu noć.

Ne brinite, mi smo tu da vam olakšamo pripremu putovanja. Vežite se, krećemo!

Cijene smještaja

Provjerili smo cijene smještaja u hotelu i u privatnom smještaju ovog malog grada kako biste dobili predodžbu koliko bi vas moglo koštati noćenje.

Ograničen budžet

Ako imate određeni budžet i ne želite potrošiti previše novca na smještaj, već na uživanje i dodatne aktivnosti, a pri tome vam nije važna veličina apartmana, dobra vijest je ta da na stranici Booking.com možete pronaći potpuno opremljene apartmane za dvije osobe u blizini plaže u iznosu od 480 kuna do 542 kuna po noći u jeftinijoj verziji smještaja. Po cijeni od 480 kuna po noći možete dobiti apartman za dvije osobe od 30 m², koji uključuje kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu, besplatni parking i Wi-Fi te se nalazi u blizini povijesne jezgre Lovrana i plaže, dok za cijenu od 542 kn po noći možete dobiti apartman od 60 m², koji se također nalazi u blizini povijesne jezgre i plaže, a uključuje spavaću sobu, dnevni boravak, kupaonicu, kuhinju, balkon s pogledom na more, privatni ulaz i besplatni Wi-Fi. Ove cijene se odnose za vikend u lipnju.

Neograničen budžet

Ako nemate ograničen budžet te želite noć provesti u hotelu smještenom uz more, u poznatom Liburnijinom Hotelu Excelsior s 4 zvjezdice možete rezervirati Superior sobu za dvije osobe s pogledom na more i uključenim doručkom za 1997 kn ili s uključenim doručkom i večerom za 2119 kuna. Ove cijene se odnose za vikend u lipnju.

Gdje početi s obilaskom grada?

Slađana Ostić nam je predložila lokacije u Lovranu koje svatko treba posjetiti, kao i dva restorana i obroka u jeftinijoj i skupljoj varijanti, ovisno o vašem budžetu.

NET.HR: Koja lokacija je idealna za početak obilaska Lovrana?

OSTIĆ: Po meni bi idealna lokacija bila lovranski mul otkud se možete spojiti na šetnicu Lungomare ili ući u Stari grad koji je presladak.

Restorani koje treba posjetiti

NET.HR: Koja dva restorana biste izdvojili s najboljom ponudom hrane i što preporučujete da se treba svakako probati?

OSTIĆ: Relativno novi restoran koji je osvojio mnoge je Ganeum u Starom gradu u Lovranu. Osim šarmantne lokacije i odlične usluge, hrana je fantastična. Možete birati između ribljeg i mesnog menija, a često imaju i posebne ponude sa svježim sezonskim namirnicama. Cijena za 1 obrok (5 sljedova) u Ganeumu bi bila otprilike 500 kn po osobi.

Restoran koji je nadaleko poznat po svojim odličnim pizzama je Lovranski Pub i nećete pogriješiti koju god da izaberete. Moj favorit je pizza Picante. Cijena za 1 obrok u Lovranskom Pubu bi bila otprilike 100 kn po osobi.

Lokacije za istraživanje grada

NET.HR: Prilikom istraživanja Lovrana za koje lokacije biste rekli da se ne smiju propustiti te koje aktivnosti bi svatko tko posjeti Lovran trebao isprobati?

OSTIĆ: Moja preporuka je da se malo “izgubite” u uličicama Starog grada i otkrijete preslatke kutke ovog mjesta. Osim toga, šetnja i kava na šetnici Lungomare je nešto što ne smijete propustiti i što čini Lovran predivnom lokacijom za odmor i opuštanje. Lovran također često zna imati i razne manifestacije kao što su Dani črešanj va Lovrane gdje možete uživati u poznatim lovranskim trešnjama i raznim slasticama od njih, a najpoznatija manifestacija je lovranska Marunada koja se odvija u jesen te koju svakako vrijedi posjetiti ako volite marune.

Summa summarum troškova

Na kraju vam donosimo okvirne iznose troškova jednog noćenja u Lovranu uz troškove hrane.

U skromnijoj varijanti bi vas noćenje izašlo oko 542 kune. Za one koji ne žele puno potrošiti na hranu te pojesti nešto brzo i usput, u Lovranu postoji i veliki Konzum s velikom ponudom kuhane hrane gdje možete kupiti ručak za ponijeti do 50-ak kuna, a ako za večeru odaberete pizzu uz piće po Slađaninom prijedlogu, to će vas koštati oko 150 kuna. Iznos noćenja zapravo dijelite s drugom osobom. Sveukupno biste potrošili 742 kn ili 471 kn ako dijelite troškove noćenja.

U neograničenoj varijanti biste noćenje u hotelu s uključenim doručkom platili 1997 kn ili s uključenim doručkom i večerom 2119 kuna. Ako biste se odlučili za Slađanin prijedlog i restoran Ganeum, cijena jednog obroka u 5 sljedova bi bila otprilike 500 kn po osobi. Koktele do stotinjak kuna možete probati u Sunrise baru koji se nalazi uz more. Vaš cjelokupni iznos troškova bi bio 2597 kuna.