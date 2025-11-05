Učitelj letom iznad 'izgubljenog svijeta' postao globalni hit: 'Ovo je zastrašujuće lijepo'

Jednostavan video snimljen iz helikoptera postao je globalna senzacija, nudeći ljudima diljem svijeta pogled na jedno od najnedostupnijih i najspektakularnijih čuda prirode. Učitelj Alan Chung zabilježio je hipnotizirajući trenutak preleta iznad Anđeoskog vodopada u Venezueli, najvišeg vodopada na svijetu, čija se voda obrušava s nevjerojatnih 979 metara visine. Njegova snimka nije samo prikaz prirodne ljepote, već i prozor u zabačeni svijet koji oduzima dah.

Privilegija koju rijetki dožive

Alan Chung, 42-godišnji učitelj u osnovnoj školi koji od 2019. radi u Caracasu, već je ranije posjetio slavni vodopad, ali samo s tla. Ovoga puta odlučio se za iskustvo iz zraka koje je opisao kao "nevjerojatno". "Vidjeti Anđeoski vodopad iz helikoptera privilegija je koju će malo ljudi na svijetu imati", izjavio je Chung, svjestan da reputacija Venezuele kao opasne zemlje mnoge odvraća od posjeta.

Njegov osjećaj strahopoštovanja prelio se na globalnu publiku. Komentari su stizali iz cijelog svijeta, a mnogi su prizore usporedili sa scenama iz filmskih hitova. "Ako izgleda gigantski na kameri, ne mogu ni zamisliti koliko je velik u stvarnosti", napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali: "Ovo je ludo i zastrašujuće lijepo!" te "Svijet je lijep, ali Anđeoski vodopad je nešto sasvim drugo, magično je."

Kerepakupai Merú: Vodopad s najviše točke

Iako je u svijetu poznat kao Salto Ángel ili Angel Falls, njegovo izvorno ime, koje mu je dao autohtoni narod Pemon, glasi Kerepakupai Merú, što znači "vodopad s najdubljeg mjesta", ili Parakupá Vená, "pad s najviše točke". Ime koje danas nosi dobio je po američkom avanturistu i pilotu Jamesu Angelu, koji je 1937. godine sletio u blizini vodopada nakon kvara na avionu. Trebalo mu je 11 dana da se pješice probije kroz divljinu do civilizacije. Godine 2009. tadašnji venezuelanski predsjednik proglasio je da bi se vodopad trebao nazivati isključivo svojim autohtonim imenom, Kerepakupai Merú, u znak poštovanja prema narodu Pemon.

Vodopad se obrušava s vrha Auyán-tepui, masivne planine strmih litica poznate kao "tepui", smještene u Nacionalnom parku Canaima. Ovaj je park, zbog svoje izvanredne prirodne vrijednosti, 1994. godine uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Pad vode toliko je dug da se veći dio pretvara u finu maglicu prije nego što uopće dotakne tlo, stvarajući jedinstven prizor.

Izgubljeni svijet na vrhu planine

Auyán-tepui nije samo postolje za najviši vodopad, već i izolirani ekosustav koji se često naziva "izgubljenim svijetom". Njegov vrh, okružen okomitim liticama visokim i do 1000 metara, dom je endemskim biljnim i životinjskim vrstama koje se ne mogu pronaći nigdje drugdje na planetu. Krajolik na vrhu opisuje se kao izvanzemaljski, s crnim stijenama, rijekama obojenim taninom te jedinstvenim biljkama poput mesožderki, orhideja i bromelija.

Doći do ovog čuda prirode pravi je izazov. Ne postoje ceste koje vode do vodopada, a jedini načini pristupa su višednevna putovanja kanuom ili let helikopterom, kao što je to učinio Chung. Najbolje vrijeme za posjet je svibanj, kada vodopad ima dovoljno vode da izgleda spektakularno, a kišna sezona još nije u punom jeku.

Video Alana Chunga uspio je sažeti svu tu divlju ljepotu i nepristupačnost u nekoliko minuta, podsjećajući milijune gledatelja na snagu i magiju prirode koja se krije u najzabačenijim kutcima našeg planeta. Njegov let postao je više od osobnog iskustva – postao je globalni poziv na divljenje čudima koja Zemlja još uvijek čuva.

