Stručnjak za krstarenja otvoreno: Ovih šest stvari izbjegavajte na kruzerima, izluđujete posadu

U jednom od popularnih video objava, guru za krstarenja Gary Bembridge, poznat po svom YouTube kanalu "Tips for Travellers", izdao je šest ključnih upozorenja za sve putnike. Nakon razgovora s brojnim članovima posade, Bembridge je sažeo najveće frustracije s kojima se susreću, a koje putnici često nesvjesno uzrokuju. Kako prenosi britanski Mirror, izbjegavanje ovih navika može značajno poboljšati iskustvo i vama i osoblju koje se brine o vama.

'Rat' za ležaljke kraj bazena

Prva i možda najčešća točka prijepora je beskrupulozno zauzimanje ležaljki na palubi bazena. Bembridge objašnjava da ova navika stavlja posadu u izuzetno nezgodnu situaciju.

"Na gotovo svakom krstarenju na kojem sam bio, postoje ljudi koji u rano jutro ostave ručnike, knjige ili druge osobne stvari na najboljim pozicijama uz bazen, a zatim nestanu satima", ističe on. Iako većina kompanija za krstarenje, poput Royal Caribbeana, ima pravilo da posada nakon određenog vremena može ukloniti stvari s praznih ležaljki, to često dovodi do sukoba. Putnici se ljute i žale kada su im stvari uklonjene, a posada se nađe na meti nezasluženih kritika.

Nepoštivanje pravila i loša higijena

Bembridge također naglašava da posadu na kruzerima izluđuju putnici koji ignoriraju pravila odijevanja u restoranima i drugim prostorima broda. Uz to, roditelji koji ne nadziru ponašanje djece, dopuštajući im da trče i galame bez kontrole, također stvaraju probleme i sebi i osoblju.

Jednako važna je i osobna higijena. Održavanje čistoće, posebno redovito pranje ruku, ključno je za sprječavanje širenja virusnih infekcija. "Ako se zaraza proširi brodom, to stvara ogroman dodatni posao za posadu. Dobivaju dodatne zadatke čišćenja, moraju posluživati hranu u bifeima umjesto samoposluživanja i pružati poslugu u sobu za izolirane putnike", objašnjava Bembridge.

Zbrka oko napojnica

Mnogi putnici ne razumiju sustav napojnica, što je još jedan izvor frustracije za osoblje. Većina kompanija koje napojnice ne uključuju u osnovnu cijenu krstarenja automatski ih dodaje na vaš brodski račun.

"Ono što posadu izluđuje je kada putnici zatraže uklanjanje tih napojnica s računa. To proizlazi iz nerazumijevanja njihove svrhe", kaže Bembridge. Dodaje kako se te naknade danas često nazivaju "naknada za uslugu posade" ili "naknada za zahvalnost posadi", upravo kako bi se naglasilo da su one sastavni dio njihovih primanja.

Kašnjenje je nedopustivo

Točnost je vrlina, a na krstarenju je i nužnost. Bembridge ističe da kašnjenje na izlete, dogovorene aktivnosti ili povratak na brod prije isplovljavanja iz luke "jednostavno uništava raspored i posao posadi". Svako kašnjenje stvara lančanu reakciju koja utječe na cjelokupnu organizaciju i može poremetiti planove stotinama drugih putnika.

Pravilan način za rješavanje pritužbi

Ako imate problem, obratite se pravoj osobi. "Posada smatra frustrirajućim kada se putnici s problemom ne obrate prvo njima, već odmah idu njihovom nadređenom, misleći da će se tako problem brže riješiti", kaže Bembridge.

Ovakav pristup ne samo da članu posade oduzima priliku da sam riješi problem, već ga dovodi u opasnost od neugodnosti ili kazne. Uvijek prvo dajte priliku osobi koja vas je posluživala da ispravi pogrešku.

Budite obzirni pri komunikaciji

Na kraju, važno je imati na umu jezičnu barijeru. "Većina članova posade s kojima komuniciramo dolazi iz zemalja u kojima engleski nije materinji jezik. Ne samo da moraju raditi na stranom jeziku, već se moraju nositi s razumijevanjem širokog spektra naglasaka putnika, što može biti izuzetno izazovno", zaključuje Bembridge.

Malo strpljenja i jasnija komunikacija mogu uvelike olakšati posao osoblju i osigurati da vaša poruka bude ispravno shvaćena. Poštovanjem ovih jednostavnih savjeta ne samo da ćete pokazati poštovanje prema marljivim članovima posade, već ćete i sebi osigurati ugodnije i opuštenije putovanje.

