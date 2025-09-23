Noćna mora na putovanju iz snova: Putnica ostala zarobljena u toboganu iznad oceana

Krstarenja su za mnoge putovanje iz snova: sunce, more i beskrajna zabava na palubi. Ipak, ponekad se idiličan odmor može pretvoriti u pravu noćnu moru, pogotovo kada se nađete zarobljeni u prozirnom vodenom toboganu, visoko iznad otvorenog oceana.

Snimka trenutka u kojem je putnica na kruzeru zapela u vodenom toboganu postala je viralna, a gledatelji u komentarima, posebice oni koji pate od klaustrofobije, ne mogu doći k sebi od šoka.

Snimka koja je obišla svijet

Korisnica TikToka, @kaylamierzejewski, objavila je kratki video uz popularnu glazbenu podlogu. U videu se vidi kako je druga putnica s kruzera naizgled zarobljena u prozirnom dijelu vodenog tobogana koji se proteže izvan ruba broda, visoko iznad otvorenog oceana.

Žena u toboganu leži na leđima s rukama raširenima na staklenoj stijenci te se vidi kako se pokušava nogama odgurnuti i pokrenuti.

"O, moj Bože", čuje se kako netko govori u pozadini snimke. "Ona je doslovno zapela."

Video je potaknuo lavinu komentara i rasprava.

Adrenalinska atrakcija s rizikom

Iako autorica videa nije navela na kojem se brodu incident dogodio, vanjski izgled plovila uvelike podsjeća na brod Bliss kompanije Norwegian Cruise Line. Taj brod, između ostalog, plovi i na sedmodnevnim krstarenjima Aljaskom, piše People.

Na tom se brodu nalazi atrakcija Ocean Loops – vodeni tobogan s dvostrukom petljom koji, prema informacijama kompanije, "visi 3,3 metra preko ruba broda i 48 metara iznad oceana". Avanturisti stoje na pokretnim vratima koja se otvaraju ispod njih, nakon čega ih slobodan pad povuče kroz petlje do bazena.

Na web stranici kompanije navodi se da je za korištenje tobogana potrebna minimalna visina od 122 cm te težina između 55 i 136 kg.

'Gušim se samo gledajući'

U komentarima ispod videa, gledatelji su brzo izrazili svoju zabrinutost za putnicu zarobljenu u cijevi.

"Paničarim! Kako je izašla?", stoji u jednom od najpopularnijih komentara.

Drugi su, pak, dijelili kako bi oni reagirali da su se našli u istoj situaciji.

"Odmah bih umro/la od napadaja panike", napisao je jedan gledatelj. Netko drugi je dodao: "Osjećam se kao da se gušim samo gledajući ovo."

"Zapeti u vodenom toboganu iznad stvarnog oceana dovelo bi me do psihoze", glasio je jedan od komentara.

"Toliko sam klaustrofobičan/na, ovo je moja najgora noćna mora", jednostavno je zaključio drugi korisnik.

Ovo nije prvi put da je netko zapeo u toboganu Ocean Loops. Ranije snimke na društvenim mrežama prikazuju slične incidente u kojima osoba ne uspije proći početnu petlju, zbog čega je tobogan vrati unatrag. Prema tvrdnjama jednog korisnika, duž cijevi navodno postoji izlaz za nuždu koji zaposlenik otvara kako bi pomogao putniku da sigurno izađe. Kompanija Norwegian Cruise Line nije odmah odgovorila na upit medija za komentar o ovom događaju.

