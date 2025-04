Sobarica s dugogodišnjim iskustvom: 'Svaki je gost poseban, ali ovi su najbolji'

Posao sobarica u hotelima zahtijeva iznimnu fizičku izdržljivost i preciznost jer svaka soba mora biti besprijekorno čista i spremna za nove goste. Sobarice se često suočavaju i s brojnim nemoralnim ponudama gostiju, a osim toga, svjedoče i kaosu u sobama koje su ostavili gosti. Unatoč tome što nisu toliko u fokusu, njihova uloga je od iznimne važnosti za svakodnevni rad hotela.

Marta (44) je u hotelijerstvu već 25 godina od kojih je 20 godina radila kao sobarica u više hotelskih objekata gdje se susrela s brojnim izazovima.

U hotelijerstvu je uvriježeno pravilo da su gosti uvijek u pravu, iako u praksi nije uvijek tako. Marta je za Net.hr ispričala u kakvim situacijama se našla kao sobarica, koji gosti su najbolji, a koji najgori.

Bizarne situacije u hotelima

"Gosti su u većini slučajeva dobri i uredni, ali znaju biti jako prljavi i neuredni. To uvelike ovisi o njihovoj kulturi pa tako na primjer neki gosti iskoriste WC papir i bace ga u kantu za smeće nakon velike nužde, a neki ostavljaju hranu napola pojedenu u kanti za smeće zbog čega se šire neugodni mirisi u sobi jer se najčešće radi o ribi. Žene su po meni gori gosti od muškaraca jer znaju ostaviti toliko neurednu sobu, primjerice, iskorišten uložak, koji ne zamotaju i ne bace nego ga ostave u kanti, a jednom je neka gošća čak ostavila iskorišten uložak na pisaćem stolu. Neki gosti također znaju koristiti sobe za odmor pa ostavljaju krevet koji su koristili dva-tri sata, zamazan stolicom, urinom ili čak krvlju. Ponekad znaju prevrnuti cijelu sobu - sav namještaj, ali i obaviti nuždu na kupaonskim pločicama. Gosti iz Japana su prema mom mišljenju jedni od najljubaznijih gostiju i uvijek ostavljaju napojnicu sobaricama u svakoj sobi. Puno puta na odlasku pohvale sobaričin rad, pitaju za njezino ime kako bi joj ostavili mali znak pažnje. U pravilu se ne može reći koji gosti su najbolji ili najgori prema zemlji iz koje dolaze jer je svaka osoba drugačija, a i ovo je samo moje iskustvo. No, istaknula bih kao jako dobre goste posjetitelje iz Izraela, Kine, Koreje, Španjolske i Grčke", kaže.

Kako uvijek može doći do neugodnih ili čak opasnih situacija u hotelima, Marta objašnjava u kojim situacijama sobarice moraju reagirati i prijaviti slučajeve nadređenima kako bi se riješili problem.

"Svjedočila sam i situacijama kad bi gosti doveli ljubavnice pa bi bili toliko glasni tijekom odnosa da smo svi čuli. Neke sam vidjela da trče hodnicima u donjem rublju. Naglasila bih da sobarice moraju biti oprezne jer ih gosti znaju zatražiti i neprimjerene usluge, za koje im ponekad žele i platiti. Kada gosti dovode 'prijatelje i prijateljice', to se nas ne tiče, ali ako dođe do zlostavljanja i nasilja, onda zovemo recepciju i druge odjele, ali nažalost, ako gošća kaže da je sve u redu, a vidi se da plače, mi tu ne možemo ništa. Ako se dogodi bilo kakva prijetnja sobarici ili nemoralna ponuda, to se prijavljuje nadređenima nakon čega oni kontaktiraju gosta, a sobarica ne radi na tom katu dok taj gost ne ode iz hotela", dodaje.

Najčudnije stvari koje gosti ponekad kradu

Djelatnici hotela su nebrojeno puta primijetili da su gosti nešto ukrali iz sobe, a sobarica Marta je otkrila što najviše uzimaju te što gosti uvijek smiju odnijeti sa sobom iz sobe.

"Gosti u sobama mogu uzeti šampon, sapun, set za šivanje, čajeve i kavu, ali ono što je strogo zabranjeno, iako se često uzima, uglavnom su ogrtači i fenovi za kosu, a bilo je slučajevi i da su odnijeli jastuke, poplune, deke, aparate za kavu i kuhala. U pravilu bi se to trebalo naplatiti, ali mogu reći da se to uglavnom ne dogodi. Moram reći da je većina gostiju ipak ljubazna, no znalo se događati da izađu iz sobe, uoče sobaricu na hodniku i bez riječi s kolica uzmu vodu, šampone, čajeve i slično. Ono što gosti često ne znaju je da im sobarica besplatno može donijeti dasku za peglanje i glačalo. No bilo je situacija kada bi u sobi nakon što se gost odjavi našli dasku za peglanje, ali bi nestalo glačalo", kaže.

Situacije kada se osjećala ugroženo

Ova je sobarica s dugogodišnjim iskustvom prepričala i neke bizarne situacije u kojima se našla tijekom godina, a su kojima se nije osjećala ni ugodno ni sigurno.

"Najbizarniji slučaj na koji sam naišla je onaj u kojem je gost pri odlasku imitaciju raspela okrenuo naopako i stavio ga u čašu punu vode. Kad sam to vidjela, prekrižila sam se par puta", istaknula je.

No ova sobarica ima i nekoliko savjeta za sve koji odsjedaju u hotelima. "U svojoj karijeri nisam dobila sobu za čišćenje koja je bila u posebno groznom stanju, jedino bi mi oduzelo puno vremena kada bi pronašla razbacan namještaj. Svaki gost bi trebao, prema mom mišljenju, na odlasku baciti sve nepotrebne stvari u smeće, iskorištene ručnike odložiti u kadu, pustiti vodu u WC školjci i ostaviti neki znak pažnje sobaricama", poručuje Marta.

