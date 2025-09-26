Prespavao je u 'kapsuli': Influencer otkrio kako prenoćiti u srcu Londona za samo 23 eura

U potrazi za povoljnim smještajem u jednom od najskupljih gradova na svijetu, influencer iz Norwicha, Joe Leggett, odlučio se na neobičan korak. Tijekom poslovnog putovanja u London, umjesto klasične hotelske sobe, rezervirao je noćenje u takozvanoj "kapsuli" za spavanje.

Smještaj u hotelu Zedwell Piccadilly Circus koštao ga je svega 20 funti, odnosno oko 23 eura, a njegovo iskustvo ubrzo je privuklo pažnju javnosti, otvarajući pitanje budućnosti urbanog turizma. Iako je sobu opisao kao nešto što "više nalikuje kutiji za madrac nego konvencionalnom smještaju", Leggett je bio oduševljen, potvrđujući da udobnost i pristupačnost mogu ići ruku pod ruku, čak i na najprestižnijim lokacijama.

Od Ripleyevih čuda do futurističkih kapsula

Hotel Zedwell Piccadilly Circus smješten je uistinu na jedinstvenoj lokaciji – u zgradi London Pavilion, u samom srcu grada. Ova građevina nekada je bila dom muzeja "Ripley’s Believe It or Not!", mjesta koje su milijuni posjetitelja obilazili kako bi vidjeli neobičnosti, kuriozitete i nevjerojatna svjetska čuda. Danas je ta ista zgrada transformirana u drugačiju vrstu čuda: najveći hotel-kapsulu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

S gotovo 1000 elegantnih, privatnih kapsula za spavanje skrivenih tik iznad vreve i kaosa Piccadilly Circusa, tvrtka Criterion Capital, koja stoji iza brenda Zedwell, ponudila je hrabru viziju odmora i putovanja u Londonu. Slogan "od neobičnih prizora do mirnih noći" savršeno sažima transformaciju zgrade, nudeći posjetiteljima spektakl koji se ne gleda, već osjeća – miran san usred gradske džungle.

Što je zapravo hotel-kapsula?

Koncept hotela-kapsule, iznimno popularan u velikim svjetskim metropolama, predstavlja minimalistički i cjenovno pristupačan smještaj koji umjesto tradicionalnih soba nudi individualne odjeljke, poznate kao "kapsule" ili "čahure". Ove jedinice dizajnirane su kako bi pružile privatnost i udobnost u kompaktnom prostoru, dovoljnom za spavanje i osobno vrijeme, dok se sadržaji poput kupaonica i tuševa dijele s ostalim gostima, piše Hotel Management.

Zedwell je ovaj koncept podigao na višu razinu, fokusirajući se na ono što je putnicima najvažnije: kvalitetan san. Svaka "čahura" izgrađena je sa zvučno izoliranim zidovima i roletom koja pomaže blokirati vanjski svijet. Iako nisu potpuno zvučno izolirane, kapsule su dio namjenske tihe zone. Uz to, svaka jedinica opremljena je pročišćenim zrakom, pametnom kontrolom klime i ambijentalnim osvjetljenjem, stvarajući optimalne uvjete za odmor.

Sigurnost i privatnost u minimalističkom izdanju

Iako ideja spavanja u malenom prostoru s drugim gostima u blizini može izazvati pitanja o sigurnosti i privatnosti, Zedwell je implementirao niz mjera kako bi osigurao bezbrižan boravak. Ulaz u prostore za spavanje ograničen je isključivo na goste putem ključ-kartica.

Svaka se kapsula može dodatno osigurati lokotom, a gostima su na raspolaganju i ormarići na zaključavanje za pohranu vrijednih stvari. Uz recepciju i sigurnosno osoblje dostupno 24 sata dnevno te postojanje posebnih spavaonica namijenjenih isključivo ženama, hotel nudi osjećaj sigurnosti usporediv s tradicionalnim smještajem.

Iskustvo Joea Leggetta samo je jedan od primjera kako hoteli-kapsule mijenjaju pravila igre u turizmu. Namijenjeni poslovnim i turističkim putnicima, grupama i školama, oni nude rješenje za sve koji traže pristupačan, održiv i iskustvom vođen boravak.

Kako je izjavila Halima Aziz, voditeljica hotela Criterion, "ovaj koncept uvodi potpuno novi način boravka u Londonu". S obzirom na to da Piccadilly Circus godišnje privuče više od 100 milijuna posjetitelja, ovakav smještaj omogućuje da boravak u srcu metropole postane dostupan znatno širem krugu ljudi. Umjesto trošenja bogatstva na smještaj, turisti se mogu usredotočiti na istraživanje i uživanje u svemu što grad nudi, znajući da ih na kraju dana čeka miran i udoban odmor.

