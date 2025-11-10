Posjetio svih 197 zemalja, a ovaj grad mu je najgori: 'Zaglavio sam u državnom udaru'

Youtuber Drew Binsky zarađuje putujući po svijetu i dokumentirajući dobre i loše trenutke koje doživi u različitim mjestima.

Na njegovim putovanjima bilo je velikih uspona i padova; tako je Filipine opisao kao zemlju koja "ima sve što čovjek može poželjeti" i nazvao ih najljepšim mjestom koje je posjetio. S druge strane, zemlje u kojima se osjećao "najnesigurnije" bile su Libija, Haiti, Afganistan, Gvineja i Somalija, a neke od njegovih posjeta tim zemljama bile su, kako kaže, "vrlo zastrašujuće". I inače su to zemlje za koje brojne države savjetuju svojim građanima da u njih ne putuju.

Međutim, kada je riječ o najmanje omiljenom gradu, Drew je naveo Conakry u Gvineji, žaleći se da ga je policija redovito zaustavljala i da je tamo "zaglavio u državnom udaru". Opisujući vrijeme koje je proveo u gradu, Binsky je objasnio da su šetali gradom svega 10 minuta i već su ih zaustavila dvojica policajaca.

"Drugi policajac nas je stavio u automobil i prvo što treba istaknuti da je cijeli grad lud. Da, ovo je sigurno jedno od mojih najmanje omiljenih mjesta na svijetu", rekao je. "Ne samo zato što je kad sam stigao tamo bio državni udar. Policajci su stajali na ulicama s velikim štitovima i pancirkama kao da će početi rat, ušli smo u automobil i odvezli se do sljedeće kontrolne točke, gdje smo ostali zaglavljeni, i on nas je izdao."

Kao da to nije dovoljno, Binsky je rekao da je mjesto "dosadno" i da se tamo "nema što raditi", što je još jedan razlog da se ovaj grad izbjegava.

Dodao je da grad "smrdi na smeće", a ljudi su "neljubazni" - izbacili su ga iz restorana kada je pokušao sjesti i jesti. Jedino što je mogao preporučiti bila je džamija u kojoj je bio jedini posjetitelj, a osim toga nije imao ništa drugo vezano za Conakry, LADbible.

Iako je taj grad zauzeo prvo mjesto, Drew je rekao da mu je drugi najgori grad koji je posjetio bio glavni grad Čada, N’Djamena, gdje je opet imao sukob s policijom i na ulici ga je napao muškarac s nožem. Međutim, za razliku od Gvineje, Drew je bio spreman dati tom gradu drugu šansu.

Brončanu medalju na njegovoj listi najgorih gradova koje možete posjetiti osvojio je Delhi u Indiji. Drew je rekao da voli Indiju, ali da mrzi Delhi, žaleći se na golemo zagađenje, promet i činjenicu da je jedino mogao misliti na to kada će moći napustiti grad.

