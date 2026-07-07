Ne, ovo nije kolonija na Marsu: Ova neobična lokacija fascinira svijet već 60 godina

Na prvi pogled izgleda kao da je tamo sletio NLO ili kao da je netko nasumično razasuo kružne mete po krajoliku. Danski grad Brøndby Haveby, smješten samo nekoliko kilometara zapadno od Kopenhagena, postao je jedno od najfotografiranijih mjesta u zemlji zahvaljujući svom jedinstvenom rasporedu.

Ono iz ptičje perspektive podsjeća na futuristički grad ili ljudsku koloniju negdje na Marsu, kao iz znanstvene fantastike. Kao što možete pretpostaviti, kružni raspored nije slučajan.

Ideju "Vrtni grad" 1964. godine donio je pejzažni arhitekt Erik Mygind, koji je neobičnu vrtlarsku koloniju dizajnirao s jednim ciljem: podržati dobre susjedske odnose i ponuditi ljudima mir usred zelenila. Temeljio se na arhitekturi starih danskih sela, gdje se sav društveni život odvijao na trgu ili kod bunara u središtu sela.

Pravila zabranjuju cjelogodišnje stanovanje

Međutim, Brøndby Haveby nije klasični grad namijenjen stalnom stanovanju. To je vrtna naselja s vikendicama gdje ljudi dolaze odmarati, uzgajati voće, povrće ili cvijeće i provoditi vikende daleko od gradske vreve. Lokalna pravila također izričito zabranjuju cjelogodišnje stanovanje.

Cijelo područje čini 284 vrta podijeljenih u 24 kružne cjeline. Svaka od njih podsjeća na prerezani kolač, čiji pojedinačni "kriškovi" predstavljaju zasebne parcele. Ovaj originalni koncept stekao je divljenje arhitekata i fotografa širom svijeta, a snimke iz dronova redovito kruže društvenim mrežama.

Iako mjesto djeluje futuristički, njegova glavna ideja nije upečatljiva arhitektura, već povratak zajedničkom životu i bliskom odnosu s prirodom. Brøndby Haveby i danas predstavlja primjer da promišljeno urbanističko rješenje može podržati ne samo estetiku, već i susjedske odnose i kvalitetniji život.

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