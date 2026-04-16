FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOMEDIJA SE PRETVORILA U KAOS /

Noćna mora u Vijetnamu postala viralna: 'Počela sam paničariti i tražiti pomoć'

×
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Annie Martyn (32) iz britanskog Bristola našla se doslovno usred Vijetnama bez autobusa, bez prtljage – i na trenutak čak bez pojma gdje se zapravo nalazi

16.4.2026.
19:01
Magazin.hr
VOYO logo
VOYO logo

Sedmosatna vožnja noćnim autobusom bez toaleta dovela je Britanku do riskantne odluke. Kada je vozilo stalo na benzinskoj postaji, Annie nije oklijevala ni sekunde. No brza akcija i pauza za toalet bila je dovoljna da se odmor pretvori u kaos iz putničke noćne more. Annie Martyn (32) iz britanskog Bristola našla se usred Vijetnama bez autobusa, bez prtljage i na trenutak bez pojma gdje se zapravo nalazi.

''Znala sam da nemam puno vremena, pa sam išla što sam brže mogla, čak sam trčala natrag od toaleta prema prednjem dijelu benzinske postaje'', opisuje Annie u početku gotovo komičnu situaciju.

Komedija se brzo pretvorila u kaos

No ono što je u početku djelovalo kao komedija ubrzo se pretvorilo u pravi kaos. Kad se vratila, dočekao ju je šok. ''Već je bilo kasno, autobus je otišao. Počela sam paničariti i tražiti pomoć'', priča ova mlada žena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naravno, s autobusom je otišao i njezin kovčeg, pa se Annie našla oko 9.600 kilometara od kuće bez putovnice, odjeće i sigurnosti da će ikada ponovno vidjeti svoje stvari. Srećom, imala je mobitel i njezina se bezizlazna situacija brzo proširila internetom kao viralna noćna mora. Priča je skupila više od 5,2 milijuna pregleda i više od 150.000 lajkova – jer upravo takva katastrofa plaši svakoga tko je ikada putovao.

Srećom, pomoć je stigla. Pojavio se jedan dobrodušni čovjek s kćeri i umirio Annie rekavši joj da će drugi autobus doći po nju. ''Stigao je oko 20–30 minuta kasnije i ja sam se ukrcala. Pitala sam vozača kako ću doći do svoje prtljage. Rekao mi je da će me odvesti u Da Nang, gdje me kovčeg čeka – što je značilo oko sat i pol zaobilaska'', opisuje napete trenutke u inozemstvu.

Zatim je stiglo veliko olakšanje. ''Pet minuta kasnije pozvao me i vidjela sam svoj autobus parkiran uz cestu ispred mene. Izašla sam, uzela sve svoje stvari i rezervirala kartu do hostela'', priča Britanka.

AutobusNoćna MoraVijetnamWcVozilo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike