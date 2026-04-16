Noćna mora u Vijetnamu postala viralna: 'Počela sam paničariti i tražiti pomoć'

Sedmosatna vožnja noćnim autobusom bez toaleta dovela je Britanku do riskantne odluke. Kada je vozilo stalo na benzinskoj postaji, Annie nije oklijevala ni sekunde. No brza akcija i pauza za toalet bila je dovoljna da se odmor pretvori u kaos iz putničke noćne more. Annie Martyn (32) iz britanskog Bristola našla se usred Vijetnama bez autobusa, bez prtljage i na trenutak bez pojma gdje se zapravo nalazi.

''Znala sam da nemam puno vremena, pa sam išla što sam brže mogla, čak sam trčala natrag od toaleta prema prednjem dijelu benzinske postaje'', opisuje Annie u početku gotovo komičnu situaciju.

Komedija se brzo pretvorila u kaos

No ono što je u početku djelovalo kao komedija ubrzo se pretvorilo u pravi kaos. Kad se vratila, dočekao ju je šok. ''Već je bilo kasno, autobus je otišao. Počela sam paničariti i tražiti pomoć'', priča ova mlada žena.

Naravno, s autobusom je otišao i njezin kovčeg, pa se Annie našla oko 9.600 kilometara od kuće bez putovnice, odjeće i sigurnosti da će ikada ponovno vidjeti svoje stvari. Srećom, imala je mobitel i njezina se bezizlazna situacija brzo proširila internetom kao viralna noćna mora. Priča je skupila više od 5,2 milijuna pregleda i više od 150.000 lajkova – jer upravo takva katastrofa plaši svakoga tko je ikada putovao.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Srećom, pomoć je stigla. Pojavio se jedan dobrodušni čovjek s kćeri i umirio Annie rekavši joj da će drugi autobus doći po nju. ''Stigao je oko 20–30 minuta kasnije i ja sam se ukrcala. Pitala sam vozača kako ću doći do svoje prtljage. Rekao mi je da će me odvesti u Da Nang, gdje me kovčeg čeka – što je značilo oko sat i pol zaobilaska'', opisuje napete trenutke u inozemstvu.

Zatim je stiglo veliko olakšanje. ''Pet minuta kasnije pozvao me i vidjela sam svoj autobus parkiran uz cestu ispred mene. Izašla sam, uzela sve svoje stvari i rezervirala kartu do hostela'', priča Britanka.

POGLEDAJTE GALERIJU

