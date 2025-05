Situacija u ovom gradu totalno je izmakla kontroli, a sve zbog jednog mosta

Stanovnici Japana žale se na porast broja posjetitelja u gradu Fuji nakon izgradnje novog mosta koji nudi pogled na jednu od najikoničnijih znamenitosti zemlje, piše Express.

"Most snova Mt. Fuji", službenog naziva "Fujisan Yume No Ōhashi Bridge", smješten je u gradu Fuji, u prefekturi Shizuoka, i pruža neusporedivu pozadinu za fotografiranje ispred slavne planine Fuji. Most je osmišljen kao turistička atrakcija, no sada lokalno stanovništvo tvrdi da plaća cijenu prekomjernog turizma koji je postao problem.

Most prelazi preko dviju javnih cesta i dovršen je 2016. godine kao dio vladine inicijative za promicanje područja među turistima. Zbog svog slikovitog okruženja s neometanim pogledom na slavnu planinu, most je postao hit na društvenim mrežama, što je dovelo do naglog porasta broja posjetitelja. U dane najveće posjećenosti, most privuče više od 1.000 posjetitelja, što predstavlja problem za one koji žive u tom području.

Kaos svuda

Stanovnici prijavljuju probleme poput ilegalnog parkiranja i ulaska na privatne posjede. Neki su izjavili da su morali postaviti vlastite upozoravajuće znakove kako bi se borili protiv takvog ponašanja.

Drugi prijavljeni problemi u tom području kao posljedica mosta uključuju prenapučenost i buku, dok se lokalne uske ulice ne mogu nositi s brojem automobila koji svakodnevno prolaze.

Vlada je poduzela nekoliko koraka kako bi ublažila te probleme, poput postavljanja znakova na različitim jezicima koji mole posjetitelje da budu obzirni prema lokalnom stanovništvu, te osiguravanja besplatnog parkirališta. Međutim, čini se da nijedna od tih mjera nije zadovoljila mještane, koji tvrde da se i dalje bore s problemom prekomjernog turizma.

