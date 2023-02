U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Borna je godinama radio u hotelima, ali neke noćne smjene su mu se posebno urezale u sjećanje pa nam je tako ispričao kako je pronašao gosta koji je gol ležao i izgledao beživotno uz 200 tableta.

'Gost je ležao beživotan uz 200 tableta'

Borna (30): Bilo je to u noćnoj smjeni, oko 3 ujutro, kada nas je na recepciju zvao neki gospodin iz Australije i rekao da mu je prijatelj u hotelu, u toj i toj sobi, ali da se ne javlja, da imaju jako važan sastanak na kojem on mora biti i da je on CEO firme. Rekao mi je da ga probudim, da je pitanje života i smrti. Rekao sam mu da ću to napraviti. Došao sam gore, zvonio i ništa. Zvali smo gosta u sobu, ali se nije javio. Nazvao sam tog gospodina u Australiju i rekao mu: "Gledajte, ne možemo mu ulaziti u sobu, zaključano je." Australac je rekao: "Ne, ne, obavezno je, on bi sto posto bio na tom sastanku, njemu se nešto dogodilo. Uđite u sobu kako god bilo." Odem ponovno gore, otvorim vrata, ali soba je bila zaključana s onim lancem od sobe. Zatim sam ponovno s recepcije zvao tog gospodina iz Australije i rekao da je gost lancem zaključao sobu i da ne mogu ući, a on mi je na to rekao: "Ne, razvali vrata" te se počeo vaditi na zdravlje od gosta, da on ima jako loše zdravstveno stanje, da je moguće da je jako loše.

Kad sam došao gore, uspio sam taj lanac skinuti izvana i ući. Sa mnom je išao i noćni recepcionar. Ulazimo oboje unutra i kažemo 'Dobra večer'. Kako su dvije sobe u apartmanu, u prvoj je bila upaljena televizija i nije bilo nikoga. Ulazimo u drugu sobu i vidimo da gost leži, napola pokriven, ali gol, bez gaća. Kolega i ja se pogledamo i noćni recepcionar kaže 'Hello Sir', ali gost ne odgovara. Kad smo ušli, na stolu je bila tona tableta, bilo je sigurno 200 tableta i još su uz to sa strane bile hrpice po 20 tableta. Gost je valjda roknuo 20 tableta za spavanje i nije reagirao. Dozivamo ga i u jednom trenutku se noćni zadere, da se valjda čulo u pet soba, ali gost nije reagirao, iako je disao. Tada mu je počeo zvoniti telefon jer ga je zvao prijatelj. U tom trenutku noćni krene tresti gosta i govori mu 'Hello Sir', ali ništa, gost ne reagira. Kolega i ja smo se pogledali i nismo mogli vjerovati da se netko tako urokao. Zvali smo gospodina u Australiju i rekli mu da je lik ukomiran, a on kaže: "Ne, ne, budite ga." Noćni ga je posjeo na krevetu, a gost je bio beživotan. Zatim mu je kolega stavio telefon na uho, prijatelj mu se derao da imaju probleme. Gost je u jednom trenutku progledao, vidiš da te gleda fizički, ali čovjeka nema. Australac je napokon odustao jer nas je vjerojatno preveslao jer se nije radilo ni o kakvom zdravstvenom stanju, on je znao da spava ili da je na tabletama, ali mislio je da ćemo ga probuditi. Gost se srušio nazad na krevet pa smo mu ostavili telefon i otišli. Sutradan je normalno došao na recepciju.

Goste je napaljivalo da ih netko gleda

Bila je jedna normalna noćna smjena kada nije bilo previše posla, u hotel su došli jedan gospodin i gospođa, koja je bila jako sređena. Gosti su brzo išli i rekli mi da donesem kofere u sobu. Kako sam morao prvo parkirati auto, vratio sam se brzo, doslovno me nije bilo jednu minutu, a oni su već napravili check-in pa je kolega s recepcije rekao da su gosti u sobi i da im odnesem kofere.

Odlazim gore, pri tome bih dodao da je razmak vremena otkad su oni izašli iz auta do vremena kad sam ja došao do sobe, bio maksimalno 3 minute. Došao sam pred vrata i zvonio, ali nitko ne odgovara. Zvonim opet i nitko ne reagira, a u sobi čujem zvukove kao da radi televizija, ali sam čuo da je netko definitivno u sobi. Čak sam čuo da i oni možda nešto pričaju, ali nitko ne otvara. Zovem kolegu na recepciji i provjeravam ponovno broj sobe, a kolega kaže da je to ta soba. Kažem mu da ih nazove u sobu jer su sad ušli unutra. Zove kolega u sobu, zove mene nazad i kaže: "Rekli su gosti da uđeš slobodno u sobu i da vratiš stvari." Mislim si kakvih sve ima gostiju, nije mi ništa čudno. Kad se uđe u tu specifičnu sobu prvo je malo duži hodnik, tako da se odmah ne vidi cijela soba. Ulazim u sobu i kažem 'Dobra večer', i ništa, samo čujem neke zvukove. Ulazim ostaviti stvari i kako sam prošao taj hodnik, bacam pogled, a na krevetu leži žena raširenih nogu, dok ju frajer od gore roka na najjače. Nisu se seksali pod poplunom nego ovako. Bio sam u šoku, nisam ništa rekao, samo sam rekao 'Evo, izvolite.' Kako sam pogledao, tako sam i maknuo pogled. Okrenuo sam se i izašao iz sobe. Do dan danas mi je urezana ta scena u glavi. Ljude valjda napaljuje još više da ih netko gleda kako se seksaju, ispričao nam je Borna svoja iskustva.