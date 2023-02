U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Ivan radi godinama u hotelu, a osim dramatičnih iskustava s gostima, doživio je i neugodna iskustva s kolegama i svojim nadređenima pa nam je tako ispričao i kako jedan njihov voditelj odjela objavljuje snimke seksa na Twitteru.

Voditelj odjela objavljuje snimke seksa s muškarcima na Twitteru

Ivan (30): Jedan gej kolega iz hotela nam je pričao da je na Twitteru vidio eksplicitne snimke jednog našeg voditelja odjela. Prvo nismo znali da je gej, iako je znao imati takve pokrete, a onda smo se šokirali kada nam je pokazao snimke. Taj voditelj u našem luksuznom hotelu hoda u skupocjenim odjelima i drži se visoko, a s druge strane kad padne mrak objavljuje na Twitteru snimke kako se samozadovoljava i kako se seksa s puno različitih muškaraca.

Kada smo to saznali, više smo obratili pažnju kako se ponaša u hotelu s muškim imućnim gostima. Tako nam je taj voditelj jednom rekao da mu javimo kada dođe jedan poseban gost. Kolege i ja smo se odmah pogledali i išli istražiti tko je taj lik. Radilo se o stranom imućnom poduzetniku srednjih godina. Javili smo mu kad je stigao i voditelj se iz svog ureda spustio brzinom munje. Naravno, kad su se našli, smjehuljili su se i otišli liftom u sobu. Ne znamo što se dalje zbilo, ali i kad su sutradan iz lifta išli prema recepciji, vidjeli smo samo da ga je voditelj zagrlio te su otišli u kafić. Zezali smo gej kolegu da se javi voditelju na Twitteru, ali se on nije usudio, a otkrio nam je i da likovi s tim snimkama seksa na Twitteru zarađuju novce, ali ne da im se uplati po sadržaju, nego se klasično idu seksati s tim likovima i ovi im plate putovanja, hranu i seks.

U hotelima ne fali seksa među zaposlenicima

Ne dolaze samo gosti varati svoje partnere s ljubavnicima, u hotelima zaposlenici ljubuju sa svima, to se više ni ne zna tko s kime nije bio. U našem hotelu direktor ljubuje s jednom voditeljicom odjela. Naravno, oboje su u braku i imaju djecu. Puno više ima ženskih voditeljica od muških, koji većinom drže direktorske pozicije. Direktor zbog veze s voditeljicom drži tu ženu na poziciji i tako je ona “zabetonirana” na svom radnom mjestu pa ne mora ništa ni raditi jer zaposlenici njezinog odjela rade i svoj i njezin posao.

Kako dolaze nove žene u odjele, tako postaju nova meta muškaraca koji rade već dugo u tom hotelu. Dosta žena padnu na njihov izlizani šarm jer misle da će preko kreveta brzo do menadžerske funkcije, ali ima i puno više mladih i napasnih žena koje se nude za seks kako bi brže napredovale. Zato muškarci teže napreduju od žena u hotelima.

Tako sam i ja imao situaciju kada me zavodila moja voditeljica. Godilo mi je što me izdvaja od drugih, iako su kolege bili ljuti na mene zbog toga. Jedino je bio problem što je udana i što je starija 15 godina od mene. Rekla mi je da je se trebam držati i da će mi pomoći da napredujem, iako sam ja zapravo radoholičar i volim taj posao. Znala me pipkati na radnom mjestu. Jednom me zvala u ured i predložila seks i u tom trenutku je u njezin ured uletio direktor. Na kraju mi se sve to počelo gaditi jer sam znao da se seksa i s direktorom, ispričao nam je Ivan svoja iskustva.