Digitalni nomad Johnny "FD" Jen od 2008. godine putuje svijetom, a svoja iskustva s putovanja dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, a na YouTubeu ga prati gotovo 250.000 ljudi.

Amerikanac iz San Francisca je u lipnju posjetio nekoliko zemalja na Balkanu, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru.

Posjet Hrvatskoj

Na svom YouTube kanalu predstavio je mjesta koja je posjetio u Hrvatskoj i nizao komplimente o Zadru, Šibeniku i Splitu, a kao ljubitelj serije Igre prijestolja, nije mogao odoljeti, a da ne posjeti Dubrovnik. O popularnoj turističkoj destinaciji na Jadranu, međutim, ima vrlo različita mišljenja.

"Dubrovnik je predivan grad. Jedno je od onih mjesta koja morate posjetiti, a pogotovo zbog toga što su tu snimali Igru prijestolja", rekao je Johnny FD u svojem videu koji je nazvao "Dubrovnik, Croatia – Over priced & over crowded" (Dubrovnik, Hrvatska, preskup i prenatrpan).

Johnny je istaknuo da Dubrovnik ima svoju zanimljivu povijest, ali da se o njoj može naučiti iz turističke ture koja traje oko dva i pol sata.

"Ostatak čine preskupi restorani, suvenirnice, gužve turista s kruzera i mladenci na bračnom putovanju. To je stvarno sve što tu ima", rekao je digitalni nomad.

Cijene kao u New Yorku

Kako bi dokazao neke svoje tvrdnje, otišao je na doručak u pekaru Holy Burek i odabrao burek s teletinom, koji se prodaje po cijeni od oko šest eura (45 kuna).

"Ovaj mali komad tijesta košta 6,42 dolara (oko 45 kuna), s nevjericom je istaknuo u videu. Ima dobar okus, ali prošle nedjelje jeo sam nešto slično u Bosni i Hercegovini za šest puta manju cijenu", dodao je.

Za ručak je sjeo u neki restoran u Dubrovniku, gdje je obrok platio 40 dolara (oko 295 kuna).

"Obrok je bio dosta dobar, ali ako naručite uz to čašu vina i desert, vrlo lako možete potrošiti 50, 60, 70 ili 80 dolara (od 400 do 600 kuna) po osobi, što je vrlo skupo. Pogotovo jer se nalazimo u Hrvatskoj, na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji. Dubrovnik je skuplji i od Splita, a po cijenama usporediv je s New Yorkom, Havajima i Norveškom", rekao je Johnny u svom videu. Svojim pratiteljima preporučuje da svakako dođu i posjete grad, ali da na njega ne moraju potrošiti više od jednog dana.

Pozitivne strane Dubrovnika

Nešto što je kao pozitivno izdvojio za Dubrovnik je činjenica da svi ugostiteljski objekti primaju kreditne kartice, ali je odmah zatim ustanovio: "Moraju primati kreditne kartice jer su stvari toliko skupe da nitko ne nosi toliko gotovine sa sobom kako bi platio što treba ovdje."

Zatim je ušao u slastičarnicu Gianni i rekao: "Zaboravite sve što sam vam rekao o Dubrovniku, ovdje se isplati doći samo zbog sladoleda. Gianni ima najbolji sladoled koji sam jeo bilo gdje na svijetu, uključujući i Italiju."

Nakon što je objavljen video, tri tjedna poslije prikupio je oko 42.000 pregleda, ali i brojne komentare.

Goran mu je napisao: "Johnny, mislim da uveličavaš važnost Igre prijestolja za Dubrovnik. Dubrovnik je i prije 50 godina bio pun turista i jako skup."

"Za sve ljude koji se žale da je u Dubrovniku prevelika gužva. Što ste očekivali? Kao da prošetate ispred Sagrada Familije u Barceloni usred srpnja. Dođite u Dubrovnik u ožujku i vidite veliku razliku", napisao je Patrik.

Stjepan je dodao: "Dragi Johnny, Dubrovnik ima 10 puta više povijesti nego cijele Sjedinjene Američke Države. Sramota je kako pričaš o tome. Mislim da nisi htio biti nepristojan, vjerojatno je u pitanju nedostatak znanja."