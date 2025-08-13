Gdje se u Zagrebu može oprati rublje? Donosimo upute za početnike u praonicama rublja

Pokvarila vam se perilica rublja usred tjedna? Živite u malom stanu bez mjesta za sušilicu? Student ste, turist ili jednostavno trebate oprati glomazne poplune i deke? Donosimo popis samoposlužnih praonica rublja u svim dijelovima Zagreba.

Gdje oprati rublje u Zagrebu?

Zagreb nudi sve veći broj samoposlužnih praonica, a one su strateški raspoređene kako bi zadovoljile potrebe različitih dijelova grada i profila stanovnika. Vrijeme pranja rublja u samoposlužnim praonicama obično traje od 35 do 75 minuta, ovisno o odabranom programu pranja.

Popis praonica rublja u Centru Zagreba

Zbog velike frekvencije turista, studenata i stanara u zgradama bez adekvatnog prostora za sušenje, centar grada nudi nekoliko opcija. Praonice su ovdje često smještene u prometnim ulicama i lako su dostupne pješice ili javnim prijevozom. Idealne su ako obavljate druge poslove u centru jer dok se rublje pere, vi možete na kavu ili u kupovinu.

Wash&Go

Ova samoposlužna praonica rublja nalazi se u samom centru Zagreba. Poznata je po izuzetno pristupačnim cijenama, brzini i jednostavnosti uporabe. Njihove perilice i sušilice pogodne su za pranje i sušenje svih vrsta tkanina. U ponudi imaju perilice rublja kapaciteta pranja od 9 kg i 18 kg, te sušilice kapaciteta do 14 kg.

Adresa: Mesnička 5

Veš4Keš

Samoposlužna praonica rublja Veš4Keš nudi uslugu kvalitetnog pranja i sušenja rublja. Na lokaciji se nalaze tri perilice kapaciteta 9 kg za pranje svih vrsta tkanina, ali i posebna perilica u kojoj se mogu prati cipele, oprema za kućne ljubimce i ostali posebniji odjevni predmeti.

Adresa: Savska 76

Osuši Operi

Operi Osuši je skupina tri samoposlužne praonice i sušionice rublja u Zagrebu. Imaju perilice i sušilice težine odjeće do 9 kilograma koje koriste nove tehnologije te su jednostavne za korištenje. Osim navedene, njihove praonice nalaze se još i na Malešnici te Jarunskoj tržnici.

Adresa: Savska 176

Praonice rublja Zagreb zapad

Ovaj dio grada jako je naseljen pa je i potreba za praonicama rublja velika zato donosimo popis najboljih praonica u ovom dijelu Zagreba.

WASHexpress

Wash Express je samoposlužna praonica opremljena vrhunskim profesionalnim uređajima koji su vrlo jednostavni za korištenje i imaju pristupačne cijene. Perilice i sušilice pogodne su za pranje svih vrsta tkanina (ručnika, posteljine, prekrivača, jastuka, osjetljive i radne odjeće...). Nude pranje rublja u profesionalnim perilicama kapaciteta 10 kg i 20 kg, te sušenje u sušilicama s toplinskim pumpama kapaciteta sušenja rublja od 20 kg.

Adresa: Horvaćanska cesta 59

Spin Wash

Spin Wash je samoposlužna praonica i sušionica rublja u srcu Trešnjevke. Nude pranje u perilicama kapaciteta 9 kg i 18 kg, kao i sušenje rublja.

Adresa: Nova cesta 25

Praonica Rublja Speed Queen

Praonica Rublja Speed Queen samoposlužna je praonica opremljena najnovijim uređajima koji omogućuju korištenje bez puno muke. U ponudi imaju perilice rublja od 8, 14 i 18 kilograma, perilice rublja kućnih ljubimaca, također, nude tehnologiju pranja ozonom i sušilice, a sve to po pristupačnim cijenama.

Adresa: Ozaljska ulica 44

Praonice rublja Zagreb istok

Kvartovi u ovom dijelu grada poznati su po velikom broju stambenih zgrada i obiteljskih kuća, a postali su ključne lokacije za samoposlužne praonice. One služe kao spas za brojne obitelji, samce i podstanare, nudeći rješenje za pranje glomaznih predmeta i brzo sušenje rublja, što je posebno važno u stanovima bez balkona.

Laundry Lavadero

Laundry Lavadero praonica rublja nudi mogućnost pranja i sušenja odjeće u modernoj opremi. Pranje rublja može se obaviti u perilicama kapaciteta 9 kg i 15 kg, dok su sušilice kapaciteta 14 kg.

Adresa: Maksimirska 44

Zagreb Laundry

U gradskoj četvrti Trnje nalazi se Zagreb Laundry praonica čije perilice imaju kapacitet pranja od 10 kg do 20 kg, a sušilice 20 kg.

Adresa: Bednjanska 10a

Praonice rublja u Novom Zagrebu

Samoposlužna praona Laundry Metropola Zagreb

Ova samoposlužna praonica rublja nudi usluge pranja i sušenja odjeće do težine od 10 kilograma po pristupačnim cijenama.

Adresa: Ulica Brune Bušića 4

Biser

Kemijska čistionica Biser nudi usluge čišćenja, pranja i peglanja odjeće. Postoji više od 45 godina i na glasu je kao jedna od najboljih kemijskih čistionica u Zagrebu i okolici.

Adresa: Adamičeva 1

Kako se snaći u samoposlužnoj praonici rublja?

Ako nikada niste koristili samoposlužnu praonicu, ne brinite jer je sve jako jednostavno. Uz nekoliko savjeta, osjećat ćete se kao profesionalac.

Priprema

Prije odlaska, razvrstajte rublje po boji (bijelo, šareno, tamno) kao što biste to učinili i kod kuće te obavezno provjerite džepove kako biste izbjegli pranje kovanica, ključeva ili papirnatih maramica.

Plaćanje

Većina praonica radi isključivo na kovanice stoga je dobro pripremiti sitniš unaprijed. Modernije praonice nude mogućnost plaćanja karticama, a neke čak i putem mobilnih aplikacija što znatno olakšava proces.

Deterdžent i omekšivač

Prije odlaska u željenu praonicu, provjerite pravila. Neke praonice automatski doziraju deterdžent i omekšivač koji su uključeni u cijenu pranja, druge imaju automate na kojima ih možete kupiti, dok treće zahtijevaju da donesete vlastita sredstva za pranje.

Odabir perilice

Praonice obično nude perilice različitih kapaciteta zato odaberite onu koja odgovara vašoj količini rublja. Nemojte pretrpavati perilicu jer se rublje neće dobro oprati.

Programi pranja

Upute za korištenje su obično jasno istaknute na svakom stroju. Možete birati između različitih temperatura i programa (za osjetljivo rublje, pamuk, brzo pranje), no ako niste sigurni, odaberite standardni program od 40 °C.

Sušenje

Nakon pranja, rublje prebacite u sušilicu. Cijena sušenja obično se naplaćuje po vremenskom intervalu (npr. 10 ili 15 minuta). Za prosječnu perilicu rublja, bit će vam potrebno oko 30-45 minuta sušenja.

Bonton u praonici

Budite obazrivi prema drugim korisnicima te kada vaš ciklus završi, izvadite rublje što prije kako biste oslobodili stroj. Nakon korištenja sušilice, pristojno je očistiti filter od nakupljenih vlakana.

