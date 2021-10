Gotovo trećina odraslih slobodnih muškaraca živi s roditeljem. Oni imaju mnogo veću vjerojatnost da će biti nezaposleni, financijski krhki i da neće imati diplomu s fakulteta nego oni koji imaju partnera.

Također će vjerojatno imati nižu srednju zaradu; slobodni muškarci zarađivali su manje u 2019. nego u 1990., čak su se prilagodili inflaciji. U međuvremenu, slobodne žene zarađuju isto kao i prije 30 godina, ali one s partnerima povećale su svoju zaradu za 50 %.

Pao udio odraslih Amerikanaca koji žive s drugom osobom

Ovo su samo neki od nalaza nove analize Pew Researcha iz 2019. o rastućem raskoraku između odraslih Amerikanaca koji žive s partnerom i onih koji ne žive. Iako se studija manje bavi učinkom braka, a više učinkom koje su promijenjene ekonomske okolnosti imale na brak, ona baca svjetlo na neke neočekivane ishode promjena na tržištu rada.

U istom vremenskom razdoblju u kojem su bogatstva samaca pala, udio odraslih Amerikanaca koji žive s drugom osobom, bio to supružnik ili nevjenčani partner, također je značajno pao. Godine 1990. oko 71 % ljudi u dobi od 25 do 54 godine imalo je partnera s kojim je bio u braku ili s kojim je živio. U 2019. godini to je učinilo samo 62%.

Azijci imaju najmanju vjerojatnost da će biti slobodni

To je zato što ljudima treba više vremena da uspostave takav odnos. Srednja dob braka se sve više povećava, a iako sada više ljudi živi zajedno nego prije, to se ne podudara s brojem ljudi koji ostaju samci.

No, to nije samo zbog dobne promjene: broj starijih samaca također je mnogo veći nego 1990. godine. Svaki peti muškarac živi s roditeljem!

Također, istraživanje je pokazalo kako su crnci mnogo vjerojatnije slobodni (59 %) nego bilo koja druga rasa, a crne žene (62 %) najvjerojatnije će biti slobodne u bilo kojem sektoru. Azijci (29 %) imaju najmanju vjerojatnost da će biti slobodni, a slijede ih bijelci (33 %) i latinoamerikanci (38 %).