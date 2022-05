Sezona je već počela, a prava ljetna se tek očekuje. Neki poslodavci u turizmu su uspjeli pronaći potrebne sezonce, iako velika većina nije mogla pronaći dovoljno radnika zbog čega javno poručuju da im fale radnici.

O temi sezonskih poslova u turizmu se oglasio i jedan Hrvat na Redditu te napisao svoje iskustvo: "Za sve one koji planiraju svoju prvu sezonu. Većina nas je bila tu, završavamo srednju školu ili prvu godinu faksa i razmišljamo o odlasku na obalu na sezonu kao konobar/konobarica ili sobar/sobarica. Gledamo poslove preko student servisa ili po Facebooku i pronalazimo privatnika ili hotel. Javljamo se i obećaju nam 6500 do 7000 kuna ( ja san prije pet godina radio za 5500). Naravno, ako je privatnik, slobodnog dana nema i očekuje se prekovremeni rad od najmanje jednog sata, što poslije postane četiri. Nakon toga kreće maltretiranje od strane vlasnika s raznim stvarima. Primjeri toga su: Vlasnik je nestabilan ili jednostavno psihički bolestan i iskaljuje se na tebi. Uz tvoj "plaćeni posao" držiš još aqua park, sladoled i pržiš se na suncu kao promotor, a za to naravno ništa nisi plaćen. Moraš koristiti "crni" novčanik i dobro paziti na inspekciju. Trening naravno za išta od toga, uključujući i rad kao konobar ili šanker nije uključen pa te zbog toga napadaju: "Kako ti to ne znaš". Smještaj je rupa i to je najčešće uvreda za rupu. Ako je privatnik dovoljno drzak, a ti dovoljno naivan, još ćeš plaćati tu rupu. Nakon prvih mjesec dana si iscrpljen psihički i fizički, ali lagano počinješ hvatati shemu kako uzeti koju kunu od privatnika ili poslodavca pa se pravdaš sebi da je to sve dobro. Zadnji mjesec koji si mukotrpno odradio ti ne plati ili uzme pola s plaće. Ovako izgleda previše iskustava sa sezona i usudio bi se reći, prije nekoliko godina, to je bilo puno gore."

Zatim je savjetovao buduće radnike u turizmu: "Moj savjet nakon nekoliko godina sezona je ovaj: Idite odraditi sezonu u inozemstvo. Ja trenutno radim u Irskoj dok čekam papire i skupljam novac da se mogu prebaciti u struku za koju sam završio fakultet. Plaćen mi je smještaj, apartman s četiri zvjezdice (kompletno opremljen). Plaća je 450 eura (oko 3400 kuna) tjedno s dva slobodna dana. Minimalni bakšiš mi je tjedno 150 eura (oko 1100 kuna). Imam besplatnu teretanu, bazen i saunu. Svi obroci su osigurani i jedemo ono što jedu gosti (hrana s četiri zvjezdice, samo obilnije porcije). Kuhari u dva u jutro rade hranu za nas. Nitko na mene glas nije povisio i svi manageri su pristupačni i spremni pomoći što god treba. Trening za bilo što je osiguran. Ne gubite živce i zdravlje kako bi bogatili piz... s obale kojima je uvijek malo. Ako ste se mislili okupati, nećete. Sa smjenom od 12 sati nema šanse da i krevet vidite kako spada. Učinite sebi uslugu i vidite malo svijet. Jobsie i LinkedIn su najbolje stranice za pronaći posao tamo. Radim kao barmen u poznatom lancu hotela."

Loše iskustvo

Mnogi su se javili podijeliti svoje loše iskustvo: "O da. Nakon završenog fakulteta sam išla na sezonu jedno ljeto da skupim novce za ići u drugu državu na staž od nekoliko mjeseci. Vlasnik je dovodio svoje frendove u kuhinju da im kaže: "Vidi ova male, ona je magistar, a ja imam 4 razreda osnovne škole i ona radi za mene." Smije se, rokće. Rad 12 sati dnevno bez slobodnog dana, plus čišćenje na kraju smjene. Također mi nije isplatio zadnju plaću nego tek nakon 5 mjeseci ganjanja s inspekcijama, slanja mailova i prijetnji tužbama. Znam da sam bila glupa, sada to vidim, s ovim mentalnim sklopom koji imam danas bi se skupila doma nakon prvog odvratnog komentara, ali tada kao mladoj i zelenoj mi se to činilo kao dobra lova i išla sam na logiku da ću istrpjeti par mjeseci da ne posuđujem novac od roditelja. Jeb..., učiš dok si živ."

"12 godina sezonski radnik, plaća 5 i pol (dobiješ bakšiš pa ti veća plaća ne treba). Rad od minimalno 9 do 12 sati dnevno, naravno nema slobodnog dana (sezona je, treba raditi punom parom, naravno, vlasnik sjedi u hladu i pije pivo). Pravo na jedan obrok dnevno, ako je burger, dobiješ ga cijelog, a ako je pizza, onda moraš podijeliti s kolegom pola-pola. Gubio sam po 15 kila u sezoni, na kraju novci koje zaradiš ti se gade. Nikad više, sretno ekipa", ispričao je o svom iskustvu jedan Dalmatinac.

Jedna žena je također opisala svoje loše iskustvo: "S 18, dakle prije više od 10 godina sam u otišla u Novalju raditi u pizzeriji. Plaća je trebala biti 5000 i 8 sati dnevno. Kad sam došla tamo, više nije bilo 5000, nego 4500, a radno vrijeme ne 8, već 9 sati. Mlada, bedasta, a tako i tako nisam imala što pametno s ljetom pa ostala tih mjesec dana. Na kraju mi ženska skinula 200 kuna s plaće jer sam PREVISOKO OD KORIJENA REZALA SALATU PA SU BILI NA GUBITKU. Da mi danas to napravi, pitala bih ju što je s glavom i zaprijetila inspekcijom jer smo svi bili zaposleni na crno. I da, na balkonu smo sušili rublje pa nas je jednom poluzgroženo pitala kako nam nije neugodno tako sušiti gaće i grudnjake da svi vide, a ona s 27 godina imala kći od 13. Prioriteti."

"Stvarno se treba više govoriti o tome i dijeliti iskustva. Radila sam dvije sezone, neki highlightovi su mi smještaj koji je sobičak sa stražnje strane kuće u kojoj odsjedaju neki turisti, gdje ne možeš zatvoriti prozore (nema prozora) pa kakvo god vrijeme je vani je takvo i unutra, bube i gmazovi plaze oko tebe dok spavaš (i naravno dijeliš tih 2m² s još bar jednom osobom) ili madraci koji su vlažni i puni nekih gljivica. Kolega mi je dobio osip od madraca pa je morao ići s Krka na dermatologiju u Rijeku i za to naravno morao uzeti slobodan dan koji nije plaćen. Radiš ne sat-dva prekovremeno, nego 4-5, uredno, svaki dan. Znala sam raditi 12 h u komadu (s 1h pauze negdje između) jer eto nema tko drugi. Znala sam dobivati žuljeve po nogama svaki dan i na kraju svakog dana se mazati kremama i zamatati i onda drugi dan opet sve to razgaziti i vratiti kako je bilo. Još je to bio posao gdje nisam tijekom cijele smjene smjela sjesti ili nasloniti se negdje (fini restoran, ne smiju gosti vidjeti da sjedneš). Nije sve uvijek grozno, znaš imati jako dobra iskustva, upoznati hrpetinu novih ljudi i to sve generalno bude avantura od par mjeseci. Sa 17 i 18 godina te dvije sezone su definitivno bile iskustvo koje me je formiralo, ali također i zbog kojih nikad neću biti ista. Ako išta, bude zanimljivo, ali u pm, ne vrijedi", objasnila je druga žena.

Loš smještaj

Problem je loš smještaj: "Pokušao sam ići na sezonu, ali kada mi je pokazao gdje bih trebao spavati, okrenuo sam se i otišao. Doslovno pomoćni krevet na podu ispod bojlera."

Pozitivno iskustvo

Javile su se neke osobe koje su imale pozitivno iskustvo: "Žao mi je svakoga koga su zaj..., ja izgleda imam svjetsku sreću sa sezonom jer mi dođe kao godišnji, radim 6 sati dnevno za 5000 i plaćen smještaj, sama sam na moru, šef u Slavoniji. Još mi za rođendan dali para da se počastim. Dobar šef je pola zdravlja bome."

"Kako gdje! Ja dok sam bio mlad i dok mi se to dalo (raditi svaki dan), jako sam dobro zarađivao. Restoran na plaži, bacaš fore, skupi se napojnica pun kur..., ali ja sam znao prije početka što me čeka. Znam da nema toga da sam bolestan, ne mogu danas, rođendan mi je. Kad si mlad imaš toliko energije da odradiš smjenu 10 sati, odeš na kupanje, navečer malo zaružiš i sve podneseš. Da to sad s 40 godina probam, završio bih na infuziji. Moja poanta: Meni je bilo bolje raditi u nekom restoranu gdje se ubijem kao stoka i zaradim i do 15.000, nego iznajmljivati trampolin i zaraditi 6000. Ima odvratnih gazda, moj je bio zaj..., ali što se dogovoriš tako bude!

Može se pregovarati

U turizmu se danas može i pregovarati o uvjetima: "Tko ima znanja, lako će ispregovarati neke dobre uvjete, pogotovo sada. Prije 15 godina, tj. u vrijeme recesije 2008. i poslije, trebao si vezu za raditi kao servir. Sada se svatko može prijaviti za glavnog konobara, odmah dobije novčanik, iako nikad posao nije radio, a niti zna jezike i očekivati minimalno 6000 i smještaj. Ako imaš znanje jezika, ako nisi neradnik ili baš nemaš pojma o poslu, uvijek možeš nakon mjesec dana otići drugom poslodavcu gdje ćeš puno bolje zaraditi. U današnje vrijeme, radnik je u prednosti jer je ogromna nestašica. Velike hotelske firme su ok, imaju uvjete, ali plaća nije realna današnjim cijenama pa ako si se išao zaj... i biti na plaži malo više, samo daj. Ako ideš zaraditi, izbori se znanjem, jezikom i sposobnošću i ako ti ne valja odeš dalje."

Birajte velike hotelske grupacije

Sezonskim radnicima, osobito onima koji nikad nisu radili u turizmu se savjetuje da radije biraju poznate hotelske grupacije: "Uložit ću svojih pet minuta, možda nekome pomogne, naime, podijelit ću s vama savjete iskusne sezonke. Uglavnom, privatnike izbjegavajte, osim ako nije preko veze/poznanstva, onda imate šanse da će vam biti dobro. Zaposlite se u većim hotelskim lancima i sl. jer oni imaju kolektivne ugovore, pun k... zaposlenih i ne da im se zaj..."

Razlika u radu kod malih privatnika od rada u hotelu

Neki su se osvrnuli i na razliku rada u hotelima od rada kod malih privatnika: "Ja sam radio kod privatnika i izlazio s preko 10.000 kn, dok su ovi koji su radili u hotelu mogli to samo sanjati, a i jedni i drugi smo radili svaki dan."

I drugi muškarac se složio: "Kod većih lanaca svejedno radiš kao budala, ali za nikakve novce. Obično je bolje nego kod privatnika, ali jeb... ti sezonu ako radiš za 5000 kuna."