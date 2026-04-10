Pitali smo vas 'Koliko se daje za kumstvo na krizmi?' i većinom se slažete: 'Izgubili smo kompas'

Krizma ili sveta potvrda je važan događaj u životu svakog vjernika. Uloga kuma pri tome je vrlo važna, jer je on osoba koja prati i pomaže krizmaniku na njegovu duhovnom putu da raste u vjeri, ne samo na dan krizme nego i kasnije kroz život.

Kum u većini slučajeva poklonom krizmaniku želi pokazati da mu je stalo do njega i da prati važan trenutak u njegovu životu. Važno je naglasiti da dar ne bi trebao biti u središtu krizme. Bit sakramenta je duhovnost, a poklon je samo dodatak, znak pažnje, a ne obveza.

Neki kumovi na krizmi daruju novac, jer je to vrlo praktično i njegovo kumče može njime kupiti što želi. Na Facebook profilu RTL-ovog portala Net.hr pitali smo vas "Koliko je primjereno izdvojiti za kumstvo na krizmi? Daje li se više novac ili se kupuju pokloni?".

Većina čitatelja istaknula je da je kumstvo samo po sebi najveći dar i strogo se protivi darivanju novca te preporučuje da se kumčetu pokloni neki komad nakita ili dukat kako bi mu ostala uspomena na jedan od najvažnijih dana u životu.

"Mislim da je najveći dar da imaš kumstvo i da se to kumstvo poštuje cijeli život", napisala je Maja.

'Ljude se dovodi u neugodne situacije'

"Najveći poklon je osoba koja je pristala biti kum tvome djetetu. Sve ostalo je manje bitno", nadovezala se Žana.

"Ne bi se trebalo ništa davati od novca. Novac je prolazna stavka! Uvijek se kupovao neki dukat, lančić, prsten, narukvicu sl. Svrha toga je da to ostane za uspomenu. Evo ja npr. imam zlatni dukat kojega su mi darovali krsni kumovi i kad god ga pogledam sjetim ih se. Sve ostalo je običan konzumerizam i pretjerivanje i nikakve veze nema s vjerom i bilo čime. Ljude se doslovno time dovodi u neugodne situacije", rekao je Krešo.

"Kumstvo bi trebalo biti iskreno kumstvo, a skupi darovi da bi se pokazali ne vrijede ništa", kazala je Slavica.

"Onoliko koliko se može. Nije kum samo pokloni. Kum treba poštovati i voljeti to dijete, biti mu podrška u svemu, da ga obiđe, zove ga na najvažniji dan rođendan, pokloni mu sebe, ima vremena za to dijete, ako je daleko bar poruka da ga se sjeti, a ne kum na papiru, a toga jako puno ima. Kum se ne bira samo za poklone, nego se bira tko će biti uz tebe i za tebe. Klonite se materijalnog davanja. Dajte mu ljubav i poštenje. Svakako neka uspomena na taj dan i dar od srca", objasnila je Vedrana.

"Sve se svelo na novce. Bitnije je poštovanje i održavanje toga kumstva!", upozorio je Ivica.

'Sada se traže kumovi boljeg imovinskog stanja'

"Najžalosnije je što se kum ili kuma bira po dubljini džepa! Možda poneki da, davno sam krizmanica bila prije 30 godina. Ne kažem da nisam dobila dar ili poklon, ali treba odabrati kuma ili kumu što će biti temelj vaše svete potvrde, a ne produbljenje džepa!", istaknula je Ivana.

"Svatko će dati prema svojim mogućnostima, pa nećemo kredite dizati za krizmu. Taj dan dođe i prođe, a poštovanje i druženje poslije krizme se brzo zaboravi, nažalost, ne kod svih, ali u većini da", rekla je Jadranka.

"U zadnje vrijeme ljudi pretjeruju u svemu, pa tako i s time! Neki normalan, realan poklon i to je - to", kazao je Krunoslav.

"Ja sam kupio neki lijepi sat i nešto za džeparac u kuvertu i to je - to. I danas nakon 16 godina družimo se, pomažemo i sl. To je kumstvo", otkrio je Stipe.

"Izgubili smo kompas, to više nema veze sa svetom potvrdom pretvorilo se u dernek i koliko će tko dati materijalno", upozorila je Tina.

Neki čitatelji požalili su se da njih nitko ne zove da budu kumovi jer su siromašni, a Mile je istaknuo: "Sada se traže kumovi boljeg imovinskog stanja tako se očekuje veća dobit. Nitko ili rijetko tko gleda ljudskost i vrijednost čovjeka".

