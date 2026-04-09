Nakon oporezivanja: Ovo su zemlje s najvećim plaćama u Europi. Doznajte kako stoji Hrvatska

Socijalni doprinosi mogu iznositi i do trećine plaće isplaćene zaposleniku. Ako radite u Luksemburgu, imate sreće jer vjerojatno imate najvišu prosječnu satnicu u cijeloj Europi.

Ta zemlja nudi prosječnu neto plaću od 49,7 eura po satu, prema novim podacima Eurostata. Sljedeća je skupina nordijskih zemalja, s Islandom na drugom mjestu (47,0 eura), Norveškom (45,8 eura) i Danskom (44,7 eura).

S druge strane, Bugarska se nalazi na posljednjem, 29. mjestu, sa satnicom od 10,5 eura, dok je ispred nje Rumunjska s 12,9 eura te Latvija s istim iznosom. Hrvatska se nalazi na 19. mjestu sa satnicom od 16,2 eura.

Koje zemlje bilježe najbrži rast neto plaća?

No, nisu sve vijesti loše za istočnu Europu. Između 2021. i 2025. godine, Bugarska je zabilježila najveći porast neto plaća, od 69,4 posto.

Poljska je također ostvarila izuzetno dobre rezultate s plaćama nakon oporezivanja koje su porasle za 66 posto u istom razdoblju, te Rumunjska s porastom od 61,3 posto.

Foto: Shutterstock

Radnici u Hrvatskoj, Litvi i Mađarskoj također su zabilježili porast neto plaća u prosjeku za više od 50 posto.

S druge strane, platne liste ostale su relativno stabilne u Norveškoj (5,5 posto), Švedskoj (6,1 posto) i Italiji (10,6 posto), koje su zabilježile najsporiji porast u Europi između 2021. i 2025. godine. Njemačka, Francuska i Španjolska također su zabilježile rast plaća ispod prosjeka EU od 20 posto.

Gdje porezi najviše opterećuju poslodavce i zaposlenike?

Pokretanje i vođenje srednjeg poduzeća u EU može biti skupo za poslodavce. Za poduzeća s najmanje deset zaposlenika, radnici ukupno koštaju oko 35 eura po satu. Stopa raste na 38 eura kada se gledaju samo zemlje eurozone.

Oko četvrtine tog novca ide na troškove koji nisu plaće, poput socijalnih doprinosa. No, postoje ogromne razlike od zemlje do zemlje u načinu na koji se raspoređuju troškovi rada.

Poslodavci u Francuskoj (32 posto), Švedskoj (32 posto) i Slovačkoj (29 posto) imaju najveće troškove koji nisu plaće. Na dnu ljestvice nalazi se Rumunjska s 4,8 posto, na 29. mjestu, a slijedi je Litva s 5,5 posto, Malta s 5,8 posto te Hrvatska s 11,9 posto, izvještava Eurostat.

Španjolska i talijanska poduzeća prijavljuju veće poreze na rad od prosjeka EU, dok prijavljuju neto satnice ispod prosjeka, piše Euronews.

POGLEDAJTE GALERIJU

