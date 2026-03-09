Ove namirnice i proizvode koristite svakodnevno, a mogu nam ozbiljno naštetiti

Suvremeni život ispunjen je proizvodima osmišljenima da pruže praktičnost, dugotrajnost i estetsku privlačnost. Međutim, mnogi od tih proizvoda sadrže kemijske spojeve čiji se dugoročni utjecaj na ljudsko zdravlje često nedovoljno razmatra.

Te tvari, prisutne u prehrambenim proizvodima, kozmetici i sredstvima za čišćenje, mogu ući u organizam i potencijalno doprinijeti narušavanju hormonalne ravnoteže, poticanju upalnih procesa i povećanju rizika od kroničnih bolesti, piše Elchemy.

Prisutnost štetnih tvari u hrani i ambalaži

Regulatorni pristup kemikalijama značajno se razlikuje. U Europskoj uniji primjenjuje se "princip opreza", koji nalaže da proizvođači moraju dokazati neškodljivost sastojka prije njegovog stavljanja na tržište. S druge strane, regulatorni okvir u Sjedinjenim Američkim Državama dopušta uporabu brojnih kemikalija putem GRAS klasifikacije ("općenito priznato kao sigurno").

Prehrambeni proizvodi i njihova ambalaža mogu biti značajan izvor izloženosti potencijalno štetnim kemikalijama. Primjerice, prerađeno meso poput salama, hrenovki i slanine sadrži nitrite i nitrate. Ovi se konzervansi u organizmu mogu pretvoriti u nitrozamine, spojeve s kancerogenim potencijalom. Povezanost između unosa konzervansa i povećanog rizika od određenih vrsta karcinoma, poput raka dojke i prostate, potvrđena je u opsežnoj prospektivnoj studiji.

Značajan rizik predstavlja i sama ambalaža. Unutarnji slojevi limenki i određene vrste tvrde plastike često sadrže bisfenol A (BPA), kemikaliju koja djeluje kao endokrini disruptor oponašajući djelovanje estrogena, što može dovesti do hormonalne neravnoteže. Zagrijavanje hrane u plastičnim posudama može pospješiti migraciju BPA i ftalata u namirnice. Nadalje, emulgatori, aditivi koji se koriste za postizanje željene teksture i stabilnosti u prerađenoj hrani, znanstvene studije povezuju s poticanjem upalnih procesa u probavnom sustavu i razvojem inzulinske rezistencije.

Potencijalno štetne tvari u kozmetici

Kozmetički i higijenski proizvodi također mogu sadržavati spojeve s potencijalno negativnim učincima. Parabeni, koji se često koriste kao konzervansi u kremama, šamponima i dekorativnoj kozmetici, klasificirani su kao endokrini disruptori zbog svoje sposobnosti ometanja normalne funkcije hormona. Sulfati, odgovorni za stvaranje pjene u sapunima i šamponima, mogu uzrokovati isušivanje i iritaciju kože. Triklosan, antibakterijski agens prisutan u nekim proizvodima, povezuje se s poremećajima funkcije štitnjače i razvojem antibiotske rezistencije.

Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima također predstavlja razlog za zabrinutost. Osvježivači zraka, mirisne svijeće i pojedina sredstva za čišćenje otpuštaju hlapive organske spojeve (VOC), koji mogu izazvati glavobolje i iritacije dišnih puteva. Formaldehid, klasificiran kao kancerogen, može godinama isparavati iz namještaja izrađenog od iverice, kao i iz tepiha i ljepila. Posuđe s neprianjajućim slojem može sadržavati per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS), poznate kao "vječne kemikalije", koje se akumuliraju u organizmu i dovode se u vezu s oštećenjem jetre i slabljenjem imunološkog sustava.

Kako smanjiti izloženost

Smanjenje izloženosti navedenim kemikalijama moguće je postići informiranim odlukama pri kupnji i korištenju proizvoda. Pažljivo čitanje deklaracija, davanje prednosti cjelovitoj i minimalno prerađenoj hrani te uporaba staklene ambalaže umjesto plastične predstavljaju važne korake.

Korištenje prirodnih alternativa, poput octa i sode bikarbone, može zamijeniti dio komercijalnih sredstava za čišćenje, dok redovito prozračivanje prostorija učinkovito smanjuje koncentraciju štetnih tvari u zraku. Odabir proizvoda s transparentnim i razumljivim popisom sastojaka omogućuje bolju kontrolu nad kemikalijama prisutnima u vlastitom okruženju i organizmu.

