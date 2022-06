Oduvijek ste željeli udomiti mačku? U novoj epizodi Bongosa upoznat ćete njih dvije - braću Astru i Anouk koji već mjesecima čekaju svoje zauvijek ljude. Iako smo u prethodnim epizodama bili u skloništima i azilima, ovaj put u naš studio doveli smo dvije mačke. Priznajemo, trema pred kamerama ih je malo mučila, ali nedovoljno da bi uspjele sakriti da su dobar odabir za sve mačkoljupce.

"Sterilizirane su, cijepljene, naučene na pijesak i druge mace. Traže dom u paru jer su izrazito povezane, ne prođe pola sata da njih dvije ne spavaju zajedno", kaže nam Ana Surač, koautorica slikovnice "Pozdrav švijete" koja ih privremeno čuva.

"Jednako kao Verica i Vjeko koji su tražili dom skupa i koji su završili u tom domu zajedno, tako mislim da bi zajednički dom bio i za njih", kaže bivša volonterka Prave šape, a za udomljavanje joj se možete javiti na Instagram ana_surac.

Koliko možemo naučiti od životinja i kakav utjecaj imaju na nas, pokazuje i tetovaža koju je Ana napravila za svoju mačku. "Vicky je slijepa maca koja je živjela u Splitu na smetlištu. Tamo se kotila i živjela je sama, napuštena i jednom prilikom su je našli volonteri. Vidjela sam njenu fotografiju na Facebooku i tražila da je dovedu u Zagrebu s namjerom da ju udomim, da joj pronađem zauvijek dom i onog trenutka kad je ušla u stan imala je zauvijek dom", kaže i objašnjava zašto baš Vicky ima posebno mjesto u njezinu srcu:

"Ona je nešto najposebnije što sam u životu imala prilike upoznati. Čak kad sam radila u vrtiću, ona je sa mnom jako često odlazila u vrtić jer je kao terapeutska maca. Nježna prema djeci, nikad nije ogrebala, ugrizla, tako da je ona nešto stvarno jako posebno i nekako sam htjela imati nju zauvijek".

Često kad govorimo o odnosu sa životinjama, govori se da se ljudi lakše povezuju s psima, da su drugačiji u odnosu na mačke, ali i društveniji. No brojni ljudi koji su imali prilike povezati se s mačkama znaju da i u njihovu slučaju situacija nije puno drugačija.

"Najviše su me naučile strpljenju, naučile su me koliko je vrijedno dati si vremena, odmora, prihvatiti da nekad nije vrijeme za biti sto na sat nego da treba nekad malo i stati. Naučile su me prihvaćanju jer sve moje mace kad im doma dođe pridošlica, one sve ju jako lijepo prihvate. Tako da su me naučile tome i naučile su me jednostavno kako biti bolji čovjek", poručuje Ana koja sve poziva na udomljavanje, a pogotovo našeg simpatičnog dua - Astre i Anouk:

"Mace su savršeni kućni ljubimci koji mogu pružiti jednako ljubavi kao svi, kao papige, kao zečevi... jednostavno otvorite srce i gledajte srcem i udomite macu".

Cijelu priču pogledajte u videu!