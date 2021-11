Slijepi 8-godišnjak u tipu staford terijera glavni je protagonist nove epizode Bongosa. Energetični Tyson od nervoznog psa postao je onaj smireni, a sve to zahvaljujući posvećenosti osnivačica Udruge za dobrobit i zaštitu životinja Indigo.

"Izvučen je iz jednog skloništa, mislim da je tamo bio par mjeseci. Ono što možemo pretpostaviti, po onome što nam on govori i po njegovom ponašanju, je da je on bio vlasnički pas i s obzirom na to da njegova sljepoća nije odmalena, naša pretpostavka je da kad je on oslijepio da ga je netko izbacio van", objašnjava nam Dora Perši, suosnivačica udruge.

'Psi pričaju onima koji žele slušati'

Ty je prošao puno treninga kako bi napredovao, a posebne zasluge idu Indigovoj Jasenki Mlinarec Pavić koja je stekla njegovo povjerenje.

"On je sretan i to je ono što mi pričamo - gledaj psa što govori. Psi pričaju onima koji žele slušati i ja se apsolutno s tim slažem", kaže, a izuzev činjenice da se ovog psa udomljava sukladno pravilniku o opasnim pasminama, Dora nam je naglasila kakav je proces u njegovu slučaju.

"Netko tko će njega udomiti će dolaziti, i to ne jednom, kod nas da on na njemu poznatom terenu upozna novu osobu. Prvo se povjerenje treba dobiti, a to nećemo dobiti kroz čistu zapovijed, nego kroz odnos između dva živa bića", objašnjavam nam. Tyson je pas koji je sklon pokazati bliskost prema ljudima, ali nije ljubitelj drugih pasa. Ipak, osobe koje su upoznate s ovim pasminama brzo bi mogle pronaći zajednički jezik između Tya i ostalih pasa.

Problematični psi u drugom okruženju pokazuju ono najbolje

Kroz godine rada s psima Dori su u pamćenju ostale brojne sudbine životinja, a posebno je privržena psima koji traže više strpljenja i posvećenosti.

"Što je pas bio problematičnji, što ga je više društvo odbacivalo ili imalo predrasude prema njemu, mene su ti psi privlačili i nije fer prema njima - oni su to što jesu. U drugom okruženju, kad im se pruži prilika će pokazati ono najbolje od sebe i oni su me najviše naučili. Nije mi naučio pas s kojim nisam imala ništa za raditi. Naučili su me upravo ovi psi s kojima smo mi isto i ja osobno imali najviše problema. Sami ste rekli, da energija, to psi osjećaju. Mi ne možemo ovdje doći s dijelom pasa koje ovdje imamo, a koje drugi nazivaju problematičnima, i raditi razmrdane ili razmišljati o nečemu drugom - nema toga jer onda riskiramo da se nešto dogodi".

'Moramo biti svjesni da udomljavamo živo biće'

Da se ljubav ne može kupiti, potvrđuje i sve učestalije udomljavanje životinja iz azila. Pri odabiru ljubimca bitno je pripaziti na njegov karakter i potrebe te mogućnosti osobe da odabranoj vrsti psa pruži sve potrebno.

"Ono što je bitno je da si dobro ljudi unaprijed razmisle jesu li spremni za takvu obavezu. Pod broj jedan, moramo biti svjesni da udomljavamo živo biće i da to nije 'sad bi malo imali, sad ne bi', barem je tako kod nas. Ako vidimo da netko tako razmišlja uopće ne želimo dalje razgovarati. Zatim, da je to biće druge vrste koje ima drugačije potrebe od nas. Dobro proučiti karakter pasmina ili psa koji misle da bi bili za njih. Tu mogu napraviti poveznicu kad pitate što da ljudi naprave, mi ćemo se zaljubiti kao i u partnera, na nekakv izgled, priču, okice... ta zaljubljenost traje mjesec, dva, tri, četiri - isto je s psima, poslije živiš s karakterom", naglašava.

"Pročitala sam jednu super rečenicu i svima je govorim, što se tiče odnosa čovjeka i psa: 'Ja živim prema tvojim potrebama, ti prema mojim pravilima' - to je sukus svega", zaključuje Dora.

