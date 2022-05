Ovo nije još jedna priča o mačkama već priča o dva spašena života zbog kojih je nastala slikovnica "Pozdrav švijete". U svega dva tjedna autorice Ana Surač i Maja Blažetić napisale su istinitu priču koja prati avanture mačića - Verice i Vjeke, od njihova pronalaska na smetlištu do zauvijek doma.

Sve je počelo u Zadru prije 15-ak godina kad je gošća nove epizode Bongosa, Ana počela volontirati i spašavati mačke. "Nisam mogla ne vidjeti napuštene životinje koje su gladne, ozlijeđene i slično. Tako da sam malo po malo bila sve aktivnija i spašavala sve više", kaže bivša volonterka Prave šape. I nakon selidbe u Zagreb nastavila je pomagati čupavcima, a u posebnom sjećanju ostala su joj dva napuštena mačića.

"Verica i Vjeko su dvije mace koje sam prije devet godina spasila s ceste. Tad sam dobila dojavu o dva napuštena mačića. Bili su jako povezani od prvog dana, othranjeni su na dudicu i godinu dana su tražili svoj dom jer sam inzistirala da ih se udomi zajedno", objašnjava, a zatim je sve došlo na svoje mjesto.

"I onda se nakon godinu dana javila Maja koja je rekla da bi im voljela pružiti dom i ja sam jednostavno osjetila da je to to što su oni čekali. Postoji jedna fotografija njih dvoje gdje su zagrljeni i svake godine nam izađe u Facebook Memories i kažemo da bi trebale napisati slikovnicu o Verici i Vjeki", kaže, a tako je i bilo. U 10. mjesecu prošle godine, nakon samo pola mjeseca truda, napisana je slikovnica "Pozdrav švijete" .

Priča je to koja ne ovisi o dobnoj skupini i krije poučnu poruku: "Priča prati odrastanje i avanture malih mačića od trenutka kad su ostavljeni u kutiji pored smeća do njihovog zauvijek doma, ali sve ono što se skriva iza toga je zapravo puno veća priča, a to je priča o ljubavi, pomaganju, nježnosti, nesebičnosti, o tome kako nekad trebaš otvoriti srce. Sve to što čovjek osjeti kad spasi nedužno živo biće, sve to stoji u toj slikovnici", objašnjava Ana koja nam je otkrila da slikovnica ima i pedagoške elemente: "Verica odlazi logopedu, htjeli smo se povezati s djecom koja imaju govorne poteškoće da se povežu s Vericom, da im odlazak logopedu, doktoru, zubaru, bude lakši".

Dio prihoda od kupovine slikovnice ići će udruzi Prava šapa koja uspješno pomaže mačkama uz donacije građana. "Bilo nam je logično da to napravimo i jedino ispravno. Oni ne bi bili tu di jesu danas da dobri ljudi nisu uplaćivali donacije s kojima smo plaćali njihove kastracije i liječenja. Cilj nam je da i mi napravimo promjenu i da od svake slikovnice dio prihoda odlazi Pravoj šapi. Bitno nam je povezati ovu slikovnicu, Vericu i Vjeku koji su bili štićenici Prave šape, da doniramo i nastavimo krug pomaganja", kaže Ana.

Slikovnicu je ilustrirala akademska kiparica Mirela Srabović, koja i sama ima dvije udomljene mačke. Recenziju potpisuje Ana Pasarić, odgajateljica s više od 20 godina iskustva kojoj je diplomski rad bio na temu slikovnice: "U toj recenziji je opisala sve što smo i mi same osjećale, ali nismo mogle verbalizirati".

"Pozdrav švijete" imat će i engleski prijevod, a trenutno izdanje dostupno je u knjižarama ili ga možete naručiti na Instagram profilu Ane Surač. Ova slikovnica želi podići svijest o napuštenim životinjima i o udomljavanju životinja, a ako i vi želite udomiti jednu od njih, nastavite pratiti Bongos.

Cijelu priču pogledajte u videu!