NASA-ino čudo od zrakoplova uspješno obavilo prvi let: 'Promijenit će budućnost letenja'

NASA-in eksperimentalni zrakoplov X-59, razvijen u suradnji s tvrtkom Lockheed Martin, uspješno je izveo svoj probni let 28. listopada 2025. godine iznad pustinjskog područja južne Kalifornije.

Ovaj povijesni događaj predstavlja ključnu prekretnicu u nastojanjima za ponovnim uvođenjem komercijalnih nadzvučnih letova, s ciljem transformacije prodornog zvučnog udara, koji je bio jedan od glavnih razloga povlačenja zrakoplova Concorde, u znatno tiši zvučni signal, piše Reuters.

Povijesni let iznad Kalifornije

Letjelicom jedinstvenog dizajna, kojom je upravljao NASA-in probni pilot Nils Larson, poletjelo se iz postrojenja Skunk Works u Palmdaleu. Tijekom leta u trajanju od 1 sata i 7 minuta, X-59 dosegnuo je visinu od približno 3660 metara, održavajući podzvučnu brzinu od oko 370 km/h.

Let je okončan sigurnim slijetanjem u NASA-in Istraživački centar Armstrong, smješten u zračnoj bazi Edwards. Svrha ovog prvog leta bila je verifikacija osnovnih letnih karakteristika i performansi zrakoplovnih sustava, čime je započela višemjesečna faza testiranja koja će letjelicu postupno dovesti do nadzvučnih brzina.

"Iznimno smo zadovoljni realizacijom prvog leta zrakoplova X-59. Ovaj zrakoplov svjedočanstvo je inovativnosti i stručnosti našeg zajedničkog tima", izjavio je O.J. Sanchez, potpredsjednik i generalni direktor Lockheed Martin Skunk Worksa.

Revolucionaran dizajn za tiši let

Zrakoplov X-59 središnji je element NASA-ine misije QueSST (Quiet SuperSonic Technology), čiji je primarni cilj demonstrirati mogućnost svođenja zvučnog udara na minimalnu razinu primjenom naprednih aerodinamičkih rješenja. Njegov najistaknutiji konstrukcijski element jest izrazito izdužen i zašiljen dio, koji čini gotovo trećinu ukupne dužine zrakoplova od 30 metara. Ovakav dizajn, zajedno s motorom smještenim na gornjoj strani trupa, omogućuje disperziju udarnih valova koji u konvencionalnim nadzvučnim letovima generiraju prodoran zvuk.

Očekuje se da će X-59 generirati zvučni potpis intenziteta od 60 do 80 decibela, što je usporedivo sa zvukom zatvaranja vrata automobila, za razliku od buke intenziteta 110-140 decibela, karakteristične za klasične nadzvučne letove. Zbog specifične konstrukcije izduženog nosa, pilot nema izravan pogled prema naprijed te se oslanja na napredni sustav vanjskog vida (eXternal Vision System). Sustav koristi kamere visoke razlučivosti za prikazivanje okoline na 4K monitoru unutar pilotske kabine.

Komercijalni nadzvučni letovi

Uspješna realizacija misije X-59 ima potencijal fundamentalno izmijeniti zračni promet. Važeća regulativa trenutačno zabranjuje komercijalne nadzvučne letove iznad naseljenih kopnenih područja zbog problema buke.

NASA planira prikupiti podatke o akustičkim karakteristikama zrakoplova X-59 i percepciji javnosti, koje će potom prezentirati regulatornim tijelima s ciljem revizije postojećih propisa. Projekt, u koji je NASA od 2018. godine uložila više od 480 milijuna eura, odvijat će se u tri faze. Nakon inicijalne faze testiranja, uslijedit će faza validacije akustičnih karakteristika pri nadzvučnim brzinama do 1.4 Macha (približno 1.490 km/h). Završna faza projekta obuhvatit će letove iznad odabranih američkih gradova radi prikupljanja neposrednih povratnih informacija od lokalnog stanovništva.

Inauguracijski let zrakoplova X-59 predstavlja više od tehničkog dostignuća - on simbolizira obnovu vizije o brzom i efikasnom zračnom prometu. "Ovaj rad održava položaj Amerike kao predvodnika u zrakoplovstvu i ima potencijal promijeniti način na koji javnost leti", izjavio je Sean Duffy, vršitelj dužnosti administratora NASA-e.

