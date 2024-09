Second hand je ponovno u modi! Ako ste u Splitu - ove trgovine morate posjetiti

Second hand trgovine, poznate i kao trgovina rabljene odjeće, postaju sve popularniji izbor među potrošačima širom svijeta, uključujući i Hrvatsku. Ove trgovine nude priliku za kupovinu kvalitetnih proizvoda po pristupačnijim cijenama, dok ujedno promoviraju održiviji način života.

Jedan od glavnih razloga za rastući interes za second hand trgovinama je ekološki aspekt. Kupovinom rabljene odjeće smanjuje se potražnja za novom proizvodnjom, što značajno smanjuje otpad i štedi resurse poput vode, energije i sirovina. Modna industrija je jedan od najvećih zagađivača na svijetu, pa su second hand trgovine postale važan dio pokreta prema održivoj modi. U konačnici, second hand trgovine predstavljaju odličan način da se uspori ubrzani ciklus "brze mode" i potakne promišljenija potrošnja. Pomažu ljudima da razviju svijest o odgovornijem trošenju, a ujedno pružaju mogućnost da se kroz ponovnu upotrebu očuva planet i osobni budžet.

U Splitu postoji nekoliko zanimljivih second hand trgovina koje nude raznovrsne odjevne komade, od retro klasika do modernih brendova, uz pristupačne cijene i ekološki osviješten pristup modi, a u nastavku smo napravili presjek najpopularnijih adresa.

Second Hand Shop Split, Velebitska ulica 110

Oazu second hand odjeće vintage mode i retro komade po pristupačnim cijenama možete pronaći i u Velebitskoj ulici 110. Ovaj second hand nudi širok spektar odjeće iz različitih modnih razdoblja, uključujući sve od klasičnih traperica i košulja iz 80-ih i 90-ih do elegantnih haljina iz ranijih dekada. Svaki komad odjeće u ovoj trgovi nosi svoju priču, a kupci se mogu poistovjetiti s određenom erom i estetikom koju ona donosi. Na dva prostrana kata svatko može pronaći nešto za sebe - bilo da se radi o kultnim brendiranim komadima ili odjeći s unikatnim dizajnom koja se više ne proizvodi. Komadi koje odaberete na kraju se važu, a konačna cijena ovisi o danu. Pa ako razmišljate o brzom shoppingu na ovoj lokaciji trebate znati da je ponedjeljkom cijena najviše, a subotom najniža.

Mishka Boutique, Ulica Domovinskog rata 44

Ova popularna modna adresa za fashioniste nudi pažljivo odabrane komade odjeće, obuće i modnih dodataka. Od elegantnih vintage haljina koje do trendi komada. Njihov asortiman uključuje miks brendirane i "no-name" odjeće, a s otvorenjem online platforme, butik je postao dostupniji i širem krugu fashion entuzijasta te im omogućava da istraže njihov jedinstveni asortiman s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem trenutku.

EIE vintage shop, Mihaljevićeva 1

Ako tražite jedinstvene komade odjeće, neobične vintage predmete ili jednostavno želite dodati malo karaktera svom stilu, mala second hand trgovina smještena u srcu grada, točnije Dioklecijanovoj palači, je pravo mjesto za vas. Ovaj šarmantni kutak u kojem se staro susreće s novim nudi mnogo više od samo kupovine – pruža pravo iskustvo otkrivanja skrivenih dragocjenosti.

Kada kročite u dućan, dočekat će vas topao i ugodan ambijent. Prostor je uređen s ljubavlju i pažnjom, a svaki komad odjeće, obuće ili dodatka odražava karakter i povijest, stvarajući tako jedinstvenu atmosferu koja će vas odmah osvojiti. Izloženi predmeti nisu samo odjevni komadi; oni su mala umjetnička djela. Rijetki vintage komadi, retro jakne i dizajnirani dodaci – sve to možete pronaći u ovoj maloj, ali bogatoj trgovini. Iza ovog simpatičnog vintage shopa kriju se Ena Staničić i Ela Braović, a također, osim prodaje, na ovom mjestu možete prekrojiti odjeću koju bi zbog određenog nedostatka svrstali u otpad.

Second Hand Shop, Varaždinska ulica 2

Na lijepoj splitskoj lokaciji nalazi se najveći second shop koji skriva više od 30.000 modnih komada koji se prodaju na kilograme. Police su preplavljene raznovrsnim artiklima – od vintage odjeće i obuće do igračaka. Svaki kutak pruža mogućnost da otkrijete nešto što će vas iznenaditi. Veliki dio prostora posvećen je odjeći, koja je pažljivo organizirana, dok drugi dijelovi nude raznoliku paletu igračaka i sličnih proizvoda. Ovaj modni kutak redovito ažurira svoju ponudu novim ekskluzivnim ponudama, što omogućava kupcima da ostanu u korak s najnovijim trendovima vintage mode.

Lager, prvi dizajnerski second hand u Splitu

U Split uskoro stiže prvi dizajnerski second hand - specijalizirana za prodaju isključivo brendiranih torbi, obuće i odjeće. Ova trgovina nudit će ljubiteljima mode priliku da nabave dizajnerske komade po povoljnijim cijenama, uz dodatnu vrijednost očuvanja okoliša. Lager će se u svijetu second-hand mode isticati zahvaljujući svojoj ekskluzivnoj ponudi. Svaki komad, od elegantnih torbi prestižnih brendova poput Chanel, Gucci i Louis Vuitton, Hermes do sofisticirane odjeće iz najnovijih kolekcija najpoznatijih dizajnera, pažljivo je odabran i pregledan kako bi zadovoljio visoke standarde kvaliteta. Ovaj koncept nije samo luksuzni san, već i korak ka održivijem načinu života, koji smanjuje otpad i potrošnju resursa, a ponosna vlasnica Nika Paić sa svojim stručnim savjetima kupcima će pomoći da pronađu tražene markirane komade.