Poznato od čega je preminuo mladić s Lastova kojeg su osam sati prevozili u Dubrovnik

Završena je obdukcija mladića Frane Borovine, mladića s Korčule koji je završio u nedjelju u Lastovu na hitnoj u kritičnom stanju odakle je bilo potrebno osam i pol sati da ga prevezu u Opću bolnicu Dubrovnik.

24sata doznaje da je obdukcija pokazala da je imao upalu pluća s meningitisom.

Inspekcija Ministarstva zdravstva u utorak je bila kod liječnika na Lastovu, u Blatu na Korčuli odakle je preminuli mladić Frano Borovina, te na hitnoj na Lastovu gdje je Frane dovezen u kritičnom stanju, dok je danas u inspekciji bilo i dubrovačko državno odvjetništvo.

Nesretni mladić, piše 24sata, zadnjih 10 dana prije smrti imao je povremeno temperaturu i kašljao je.

Podsjetimo, sumnjalo se na meningokoknu sepsu, ali da to moraju dokazati nalazi obdukcije. Zbog toga je njegovoj obitelji, prijateljima kao i svim medicinskim djelatnicima koji su s Franom bili u kontaktu, propisana profilaksa antibiotik.

Liječnici se oglasili prije nekoliko dana

Prije nekoliko dana oglasila se Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM). Osvrnuli su se na izjave prijatelja preminulog mladića, koje su prenijeli mediji, a u kojima se tvrdi da je mladić prije smrti bio kod obiteljske liječnice i da mu ona nije dala antibiotik te da je do smrti dovela neliječena upala uha.

Ogorčeni su što se o tome javno raspravljalo, a da se nije kontaktirala mladićeva liječnica zbog čega je KoHOM odlučio objaviti "istinu".

Preminuli mladić svojoj se obiteljskoj liječnici u Blatu na Korčuli javio 21. veljače 2025. Obiteljsku liječnicu obavijestio je da je par dana prije bio u hitnoj službi zbog bolova u uhu. Kazao je da je dobio injekciju protiv bolova. Obiteljska liječnica obavila je detaljan pregled po pravilima struke. Pacijent je dobio uputu da se javi u slučaju bilo kakvog pogoršanja, no nije se javio", stoji u njihovom priopćenju.

Navode da je mladić preminuo mjesec i dva dana nakon spomenute posjete obiteljskoj liječnici.

"KoHOM apelira da se u javnosti ne spekulira o uzrocima smrti bez objavljenog službenog nalaza o uzrocima smrti, posebice da to ne čine kolege liječnici", istaknuli su i izrazili sućut obitelji, bližnjima i prijateljima preminulog mladića.

Osam sati putovao do bolnice

Podsjetimo, 26-godišnji mladić u kritičnom stanju hitno je s Lastova trebao stići u dubrovačku bolnicu, do koje je zbog lošeg vremena mogao stići samo trajektom. Njegova je smrt izazvala brojne kritike te se mnogi pitaju tko je u sustavu zakazao prilikom njegova spašavanja.

Mladić je, naime, trajektom Marko Polo stigao do Vele Luke, a zbog teškog stanja prevezli su ga u Korčulu gdje su ga stabilizirali i pokušavali reanimirati više puta. Izvanrednim trajektom potom je prevezen na Orebić, a onda sanitetom do Opće bolnice Dubrovnik. Do bolnice, gdje je kasnije umro, trebalo mu je punih osam sati.

Njegova je smrt izazvala brojne kritike i otvorila pitanja hitnog medicinskog prijevoza.

Zbog olujnog vremena, helikopter Hitne nije mogao poletjeti. U takvim slučajevima može se angažirati vojni helikopter, ali tek na zahtjev Civilne zaštite i upit Glavnom stožeru Oružanih snaga koji donosi odluku o letu.

Ministarstvo obrane tvrdilo je da ih nitko nije kontaktirao i tražio polijetanje vojnog helikoptera, što je demantirao ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije Luka Lulić.

"Naš liječnik u timu hitne medicinske službe je dostavio potpisanu izjavu da je kritičnog dana preko centra 112 tražio vojni helikopter", kazao je Lulić za RTL Danas. Kako smo ranije doznali, DORH pokreće izvide u ovom slučaju, a Ministarstvo zdravstva najavilo je zdravstvenu inspekciju i potvrdilo da analiziraju slučaj.

