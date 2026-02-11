Meteorit s Marsa krije iznenađenje o prošlosti Crvenog planeta: Sadrži važne tragove

Novo istraživanje otkrilo je da rijedak i znanstveno vrijedan meteorit Crna ljepotica sadrži mnogo više skrivene vode nego što se prije pretpostavljalo. Stijena, koja je pala na Zemlju s Marsa, mogla bi otkriti tragove o vodenoj prošlosti Crvenog planeta.

Mnoge sitne čestice drevne vode zaključane su unutar jednog od najstarijih i najpoznatijih marsovskih meteorita koji su ikada pali na Zemlju, otkriva nova studija. Iznenađujuće otkriće, postignuto korištenjem novog oblika "neutronskog skeniranja", otkriva više tragova o vodenoj prošlosti Crvenog planeta, koja je možda postavila temelje za procvat izvanzemaljskog života.

Meteorit NWA 7034, poznatiji kao Crna ljepotica, je dio Marsa težak otprilike 320 grama koji je izbačen kada je svemirska stijena udarila u Crveni planet. Otkrili su ga nomadi 2011. godine u marokanskoj regiji Sahare, iako nije jasno kada je pao na Zemlju. Meteorit je od tada postao poznat po svojoj tamnoj nijansi, koja je dodatno naglašena na jednoj od njegovih strana.

Crna ljepotica vjerojatno potječe iz kratera Karratha širokog deset kilometara u blizini Marsovog ekvatora, a izbačena je u svemir prije između pet i deset milijuna godina. Međutim, mnogo je starija od toga, a znanstvenici su datirali Crnu ljepoticu na starost od najmanje 4,44 milijarde godina, što je čini najstarijim marsovskim meteoritom pronađenim do danas.

Voda na Marsu bila je djelomično zagrijana?

Istraživači od 2013. znaju da Crna ljepotica sadrži tragove vode. Novije analize meteorita otkrile su dokaze da je ta voda možda bila djelomično zagrijana, što budi nadu da su marsovski mikrobi nekada mogli napredovati u toplim vodama Crvenog planeta. Međutim, do sada su istraživači morali odlomiti i uništiti sitne komadiće meteorita kako bi pravilno proučili vodu zarobljenu u njemu, što je ograničilo ono što mogu naučiti iz njega, piše Universe Today.

U novoj studiji, objavljenoj 13. siječnja na platformi arXiv, istraživači navode da im je nova metoda skeniranja omogućila izradu prve dubinske analize cjelokupnog sadržaja vode u tom meteoritu. Ispitivanje je otkrilo da voda vjerojatno čini oko 0,6 posto mase meteorita Crna ljepotica, što odgovara komadiću stijene veličine ljudskog nokta. Iako se to ne čini puno, radi se o znatno većoj količini nego što su sugerirale prethodne procjene.

Većina te vode zarobljena je unutar sitnih fragmenata, ili klastova, željeznog oksihidroksida (FeHO2) bogatog vodikom, koji je sličan glavnoj komponenti hrđe i nastaje kada željezo reagira s vodom pod visokim tlakom, poput udara meteora.

Mars je nekada bio vodeni svijet?

U novoj studiji, istraživači su koristili verziju CT skeniranja, koja stvara unutarnju sliku mekih objekata, poput ljudskog tijela, pomoću rendgenskih zraka. No, umjesto korištenja elektromagnetskog zračenja, tim je bombardirao meteorit neutronima, što se pokazalo posebno dobrim za identificiranje atoma vodika ugrađenih unutar izuzetno gustog uzorka.

Teško je zamisliti da je prašnjava crvena kugla kakva je Mars danas nekada bila vodeni svijet. Međutim, sve veći broj dokaza sugerira da je planet nekada bio dom velikim oceanima sličnim Zemlji sve do prije otprilike tri milijarde godina. Većina te vode je u međuvremenu nestala, iako je nešto od nje ostalo u obliku naslaga leda zakopanih blizu ekvatora planeta, mraznih naslaga na vrhovima marsovskih planina i masivnog podzemnog rezervoara otkrivenog 2024. godine.

Crna ljepotica se općenito smatra najstarijim izravnim dokazom vode na Marsu, pa bi mogla pomoći u otkrivanju kako je taj planet stekao svoju nekada obilnu vodu. Istraživači žele dalje analizirati njegovu unutrašnjost. S obzirom na to da je NASA nedavno obustavila svoju misiju povrata uzoraka s Marsa, koja je trebala donijeti uzorke što ih je prikupio rover Perseverance natrag na Zemlju, meteoriti poput Crne ljepotice jedini su način za izravno proučavanje marsovske vode.

