Upoznajte Dukea: Zlatnog retrivera koji krade sve, od ključeva do porculana

Desetogodišnji udomljeni pas Duke na Instagramu zabavlja svoje pratitelje, koji svakodnevno uživaju u njegovim nestašlucima. Njegova vlasnica Cathy Hoyt dijeli ih na profilu @lifewithduke2025. No, Duke nije tipična internetska zvijezda; svoju je slavu stekao zahvaljujući jednoj vrlo neobičnoj navici – krađi.

Bilo da se radi o finom porculanskom posuđu, bundevi, golemom plišanom medvjedu ili košari za rublje, ovaj simpatični pas ima neobičan poriv da zgrabi nasumične predmete po kući i odnese ih sa sobom u krevet. Ova navika traje otkako ga je njegova vlasnica, Cathy Hoyt, udomila prije 18 mjeseci.

Od torbice do ključeva automobila

Nedavno je Duke otkrio radosti kopanja po vlasničinoj torbici, možda u pokušaju da je spriječi da ode na posao. "O, moj Bože, izvadio mi je ključeve od auta iz torbice. To je nešto novo", govori Hoyt u videu, prikazujući Dukea s ključevima koji mu vise iz usta. "Nije uzeo cijelu torbicu, samo ključeve. U redu, Dukie", rekla je.

U komentarima su pratitelji u šali branili Dukea i njegove preslatke hirove.

"Ne daj Bože da želi obaviti nekoliko stvari po gradu!" dobacio je jedan korisnik.

Priča iza neobične navike

Kako je sve počelo? Hoyt otkriva da su bili upozoreni na Dukeovu kleptomaniju i "neobično ponašanje" prije nego što su ga doveli u svoj dom. Ovaj pas je četvrti stariji pas kojeg je obitelj Hoyt udomila iz organizacije Southeastern Virginia Golden Retriever Rescue & Training. Vijest o Dukeovoj ljubavi prema krađi predmeta nije odvratila Hoyt od udomljavanja. "Odlučili smo mu pružiti priliku i poveli ga kući", dijeli ona.

Duke se brzo prilagodio svojoj novoj obitelji i počeo "krasti" nedugo nakon useljenja.

"Prvo što je uzeo bile su moje naočale", kaže Hoyt. "Uskoro se usredotočio na knjige i časopise. Prije nego što smo se snašli, počeo je krasti porculan s moje komode. Tanjuri, čajnici, posude za šećer i keramička zvona postali su njegovi omiljeni predmeti."

"Čini se da je Duke vrlo promišljen u svojim odabirima. Ukrao je slike sa zida, lampe, košare i još mnogo toga! Mislim da je najluđa stvar koju je donio u svoj krevet bila lampa u obliku medvjedića koja je nekada bila u dječjoj sobi moga sina. Uz to su i velika posuda za hranu, uokvireni poster i prijenosni hladnjak", dodaje.

Potraga za sigurnošću u novom domu

Iako je Dukeovo ponašanje u početku bilo iznenađujuće, Hoyt je brzo shvatila da bi ono moglo biti posljedica burne prošlosti ovog psa, piše People.

"Duke je nažalost bio u okruženju s obiteljskom nestabilnošću. Nakon razdvajanja obitelji, otišao je živjeti s vlasnicom koja je nedugo zatim preminula", objašnjava Hoyt. "Zbog problema s njegovim zaštitničkim ponašanjem prema hrani i igračkama, morali su ga se ponovno odreći. Srećom, vratio se svojoj udomiteljskoj obitelji, a zatim i nama nakon što smo se zaljubili u njega."

Na kraju se čini da su Dukeovi neobični postupci način na koji on označava svoj prostor i osjeća se sigurnim u svom stalnom domu. Njegova prisutnost – sa svim navikama – unosi samo pozitivu u dom obitelji Hoyt. U međuvremenu, ovaj stariji psić pronašao je i zahvalnu bazu obožavatelja na društvenim mrežama.

"Neizmjerno sam zahvalna na ljubavi i dobroti koju su nam ljudi pokazali tijekom ovog putovanja. Nikada mi nije bila namjera privući pratitelje jer sam pokrenula Dukeov Instagram za obitelj i prijatelje", kaže Hoyt. "Imam toliko videa jer sam počela dokumentirati njegovo ponašanje kako bih ga pokazala veterinaru, budući da je bilo tako neobično. Postoje dani kada iskreno ne znam kako zahvaliti zajednici koja se stvorila na Instagramu. Dijelili smo priče, tugu, zdravstvene savjete i podršku. Iskreno ih sve volimo."

