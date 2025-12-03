Sretan završetak dramatične potrage: Labradorica pronađena kako pliva oceanom

Jedan par i njihova kujica ponovno su se ujedinili na plaži u San Diegu nakon dramatične i napete potrage za izgubljenom ljubimicom. Ono što je trebalo biti opuštajuće nedjeljno poslijepodne pretvorilo se u pravu noćnu moru, piše People.com.

Nestanak i trag koji vodi do oceana

Alexis i Brandon planirali su provesti nedjelju u posjetu prijateljima i obitelji u San Diegu. Međutim, njihova kujica, mješanka crnog labradora imenom Sadie, iznenada je istrčala kroz ulazna vrata i nestala.

Srećom, par je na njezinu ogrlicu prethodno stavio GPS uređaj za praćenje, što im je omogućilo da znaju gdje se nalazi. Kako je izvijestila Vatrogasno-spasilačka služba San Diega, signal ih je odveo do plaže Ocean Beach, udaljene otprilike tri kilometra.

Akcija spašavanja: 'Molio sam se da je pronađemo'

Dok su vlasnici jurili prema obali, jedan je surfer obavijestio spasioce da je jaka struja s mola povukla psa u ocean. Spasioci Garrett Smerdon i Jack Alldredge odmah su krenuli u akciju, a u potrazi im se pridružilo i plovilo Američke obalne straže.

"Bili smo stacionirani na Mission Beachu i odmah smo krenuli u potragu", rekao je Smerdon u videu koji je objavila spasilačka služba. Njegov kolega Alldredge dodao je: "Tražili smo je sat vremena... u tom trenutku sam samo molio: 'Molim te, daj da pronađemo ovog psa.'"

Unatoč svemu, nisu gubili nadu. Smerdon je objasnio kako su znali da postoji dobra šansa da je Sadie živa, ističući da su crni labradori poznati kao "borci" i "vodeni psi".

Neočekivano otkriće u posljednjem trenutku

Spasioci su se nalazili više od kilometra od obale kada je Alldredge u vodi uočio nešto neobično.

"Približavali smo se sve bliže i bliže, a onda smo shvatili da je to ona", ispričao je Alldredge. Smerdon je dodao kako je kujica, iako vidno umorna, bila "iznimno sretna što ih vidi".

Suze radosnice i vječna zahvalnost

Alexis i Brandon snimili su videoporuku u kojoj su se zahvalili spasiocima na povratku njihove ljubimice. Opisali su emotivni trenutak kada su saznali da je Sadie živa, naglašavajući da će im biti "zauvijek zahvalni".

"Stajali smo ondje, a spasioc je primio poziv putem radijske veze da su pronašli psa", rekla je Alexis. "U tom smo trenutku jednostavno zadržali dah."

Kada je stigla potvrda da je Sadie živa, Alexis je rekla da su ona i Brandon "odmah briznuli u plač".

