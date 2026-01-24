Pas vam ima mučninu u vožnji? Ovako to spriječite, vježba prije putovanja može pomoći

Ako ste ikada iskusili mučninu u vožnji ili neki drugi oblik bolesti kretanja, znate koliko to može biti neugodno. No taj problem nije rezerviran samo za ljude – od njega pate i vaši ljubimci.

Pse se često mora voziti automobilom, bilo da je riječ o odlasku veterinaru ili šetnji na udaljenijoj lokaciji. No ako pas ne podnosi vožnju, takva putovanja brzo postaju stresna i za njega i za vlasnika. Kako bi to olakšala, trenerica pasa Kim Paciotti, podijelila je svoje provjerene savjete za prevladavanje mučnine u vožnji i sve to bez izlaska iz doma, piše Mirror.

Foto: Pexels

Metoda da psima ne bude mučno u vožnji

Na Instagramu, gdje je prati više od 323 tisuće ljudi, Kim je objavila video u kojem pokazuje kako pse i štence pripremiti za vožnju automobilom tako da ih se postupno navikne na različite vrste kretanja.

"Istrenirajte mučninu u vožnji bez automobila", napisala je na početku videa u kojem se vidi kako sa štencima izvodi različite vježbe.

U opisu objave dodatno je pojasnila da do mučnine u vožnji, kao i drugih oblika bolesti kretanja, dolazi zato što unutarnje uho štenca još nije u potpunosti razvijeno. Vestibularni sustav – dio tijela zadužen za ravnotežu i orijentaciju u prostoru – tek uči kako uskladiti informacije koje dolaze iz očiju i ušiju tijekom kretanja.

"Većina ljudi misli da je rješenje u tome da psa što češće voze automobilom – izlagati ga vožnji iznova i iznova dok se ne navikne. No time se liječi samo simptom, a ne gradi temelj", objašnjava Kim.

Umjesto toga kaže da unutarnje uho štenca treba izlagati različitim vrstama kretanja, a ne samo kretanju unaprijed kakvo se događa u automobilu. To se može postići uz pomoć svakodnevnih predmeta koje većina ljudi već ima kod kuće. Kim je navela nekoliko primjera kako psa postupno naviknuti na različite podražaje. Povlačenje štenca po podu na deki pomaže mu da se privikne na horizontalno klizanje, dok ga stavljanje na uključenu perilicu rublja uči osjećaju vibracija i sitnih pomaka.

Pažljivo okretanje na uredskom stolcu pomaže psu da se navikne na rotacijsko kretanje, dok stolice za ljuljanje omogućuju upoznavanje s vodoravnim pomicanjem. Ljuljačke, pak, kombiniraju više vrsta kretanja odjednom, a dječja kolica pomažu psu da se navikne na kretanje prema naprijed, uz neravnine i zavoje.

Foto: Pexels

Kratke vježbe pomažu

"Do trenutka kada štene prvi put sjedne u automobil, njegovo je unutarnje uho već iskusilo gotovo sve vrste kretanja koje vožnja može proizvesti. Automobil tada postaje samo još jedan oblik kretanja koji je pas već svladao, a ne novo i zastrašujuće iskustvo koje izaziva mučninu", dodaje.

Trenerica savjetuje da se s ovim vježbama započne kod kuće te da svaka sesija bude kratka – između 30 sekundi i jedne minute. Također naglašava važnost promatranja govora tijela psa.

"Ako je pas opušten i znatiželjan, možete nastaviti. Ako se ukoči ili pokušava pobjeći, usporite", poručuje Kim.

Ovakav pristup ne samo da može smanjiti rizik od mučnine u vožnji i drugih oblika bolesti kretanja, već može i značajno umanjiti tjeskobu koju pas općenito povezuje s putovanjima automobilom.

