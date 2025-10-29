Udomite jednog od slatkiša iz Dumovca: Upoznajte pse i mačke koji traže novi dom

U Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba ovih se dana priprema poseban događaj koji ima plemenit cilj – pružanje doma napuštenim ljubimcima. U petak, 31. listopada, od 16 do 19 sati, u Dumovcu će se održati ''Čarobno večernje udomljavanje pasa i mačaka'', manifestacija je koja želi potaknuti građane da otvore srce i dom životinjama koje čekaju drugu priliku.

Posjetitelji će moći upoznati brojne štićenike skloništa – stotinjak pasa i dvadesetak mačaka različitih karaktera i životnih priča. Neki od njih mirni su i privrženi, dok su drugi veseli istraživači koji vole pokret i društvo. Svaki ima svoju osobnost i čeka onoga tko će ga prepoznati kao budućeg člana obitelji.

Radionice i zabava za djecu

Najmlađe posjetitelje očekuje prava jesenska čarolija – radionica dubljenja bundeva, uz miris toplih napitaka i slatkiše. Kroz igru i druženje s volonterima, djeca će moći naučiti kako se brinuti o životinjama i zašto je udomljavanje važnije od kupnje.

Organizatori potiču posjetitelje da dođu u kostimima jer će i zaposlenici Skloništa nositi maske nadahnute pričama, legendama i svijetom fantastike. Na taj način žele stvoriti veselu, opuštenu atmosferu i pokazati da čak i životinje koje se ponekad neopravdano smatraju "nesretnima", poput crnih mačaka ili velikih pasa, zaslužuju jednaku ljubav i pažnju.

Prilika da promijenite nečiji život

"Želja nam je da što više naših njuškica pronađe svoje ljude i novi dom. Svaki pas i svaka mačka zaslužuju priliku da budu voljeni, bez obzira na veličinu, boju dlake ili prošlost", kažu iz Skloništa.

Svi ljubitelji životinja, obitelji i znatiželjnici dobrodošli su u petak u Dumovec – mjesto gdje ćete zajedno stvoriti nezaboravno iskustvo. Možda upravo tamo pronađete svog novog, čupavog prijatelja.

