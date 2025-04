Što ako psa ubode pčela? Stručnjakinja: 'U ovom slučaju hitno se javite veterinaru'

Nakon dugoočekivanog sunčanog i toplog vremena, vlasnici pasa posebno su oprezni sa svojim ljubimcima. Naime, toplije vrijeme dovodi do porasta aktivnosti pčela, i dok ih ljudi vješto izbjegavaju, psi možda nisu toliko oprezni. U većini slučajeva, ubod pčela može se sigurno liječiti kod kuće, sve dok se djeluje brzo i ispravno.

Međutim, ako se ubod zanemari situacija može postati ozbiljnija i može biti potrebna intervencija veterinara. Kako bi pomogla vlasnicima kućnih ljubimaca da se nose s ovim sezonskim rizikom, profesionalna trenerica pasa Annie-Mae Levy sastavila je praktičan vodič o tome što učiniti ako psa ubode pčela.

Kako možete znati je li psa ubola pčela?

Kinološki klub objašnjava kako ubod pčele ili ose može dovesti do ovih simptoma kod psa:

Cviljenje

Uznemirenost

Oteklina

Kvrgava koža

Ugrizi ili udaranje šapom po mjestu uboda

Slinavost

Što učiniti ako psa ubode pčela?

Odmah uklonite žalac

Ako psa ubode pčela, žalac može ostati u koži, te i dalje ispuštati otrov. Prvi će vam instinkt možda biti da posegnete za pincetom kako bismo izvadili žalac, ali savjetujemo da to ne učinite. Zašto? Zato što bi takav postupak potencijalno moglo istisnuti više otrova u ranu na mjestu uboda. Umjesto toga, treba nježno ostrugati žalac pomoću predmeta s ravnim rubom. Ova metoda smanjuje rizik od dodatnog izlaganja otrovu. Nakon uklanjanja, nadzirite područje kako biste uočili eventualne znakove infekcije ili otekline.

Pratite alergijske reakcije

Većina reakcija događa se unutar 20 minuta od uboda. Pripazite na znakove alergijske reakcije, poput oticanja lica, otežanog disanja, povraćanja, proljeva, slabosti ili kolapsa. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah potražite pomoć veterinara. Važno je napomenuti da neke reakcije mogu biti odgođene, stoga nastavite pratiti psa nekoliko sati nakon uboda. U rijetkim slučajevima, mogu se pojaviti reakcije koje dovode do stanja opasnih po život.

Očistite mjesto uboda

Nježno operite mjesto uboda blagim sapunom i vodom kako biste spriječili širenje infekcije. Stavite hladan oblog kako biste smanjili oteklinu i bol. Sada morate paziti da mjesto uboda ostane čisto i pratiti znakove potencijalne infekcije: pojačano crvenilo ili iscjedak. Ako se oteklina pogorša, odvedite psa veterinaru.

Ne dajte psima naše lijekove

Iako neki izvori predlažu davanje antihistaminika kao što je Benadryl, no važno je posavjetovati se s veterinarom prije davanja bilo kakvih lijekova psu. Doze koje uzimamo mi i one koje su potrebne njima mogu varirati, a neki lijekovi mogu biti štetni za kućne ljubimce, čak i štetniji od samog uboda. Veterinar vam može savjetovati odgovarajuće tretmane i doze na temelju specifičnih potreba vašeg psa.

"Znam da se to podrazumijeva, ali ipak ću to reći, nikada ne pretpostavljajte da su lijekovi koji su sigurni za ljude, sigurni i za pse, jer mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija", kaže profesionalna dreserica.

Kako spriječiti ubode pčela?

Izbjegavanje područja na kojima su pčele najaktivnije često neće pomoći, jer ih nije moguće sasvim izbjeći. Psa treba naučiti da ne lovi pčele i ostale insekte, prenosi Daily Record.

"Predlažem da ga naučite čvrstoj naredbi 'Ostavi to'. Ako pas ima povijest ozbiljnijih reakcija na ubode, razgovarajte o preventivnim mjerama s veterinarom", kaže Levy.

