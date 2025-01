Dreser otkrio trik kako smiriti psa u nekoliko sekundi: 'Ovo ima supermoć'

Dreser pasa Sam Hoke podijelio je svoj najbolji savjet za smirivanje pasa. Taj petominutni trik označio je kao "supermoć".

Hoke vjeruje da postoji besprijekorna metoda za smirivanje razdražljivih pasa, a pri tome primjenjuje "mjesto" naredbu. Njegova metoda pruža neprocjenjivu distrakciju za pse. Za početak, Sam savjetuje da osigurate krevet koji označava točno mjesto za vašeg psa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svaki put kad pas legne u krevet, slasna poslastica trebala bi im biti nagrada. Ponavljanje je ovdje ključno jer ih uvjetujete: ostani u krevetu - nagrada, ponovite.

Dok pozitivno potkrepljenje učvršćuje vezu između kreveta i ukusnih poslastica, Sam predlaže uvođenje verbalnog znaka "mjesto". Ritual nagrađivanja i dalje ostaje. Zadovoljno ćete gledati svog psa kako sretno odlazi u svoju određenu zonu. Bit će miran kao bubica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što svladate ovo, možete podići stvari na višu razinu. Potaknite svog psa da legne i odmori se u tom području. Dajte mu poslasticu ako vas sluša.

Mirna zona za psa

Kako biste takvo ponašanje još više usadili svom ljubimcu, koristite puno kontakta očima i dosljedno povećavajte vrijeme koje vaše pseto provodi na svom "mjestu". Kada to završite, možete čak staviti svog ljubimca na test uvođenjem distrakcija za simulaciju situacija iz stvarnog života.

Ovaj trening bi trebao pomoći da vaš pas ima miran prostor, što god se oko njega događalo, piše Express.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova tehnika je postala hit na internetu te je dobila više od 53.000 lajkova i mnoštvo pozitivnih odgovora.

"Moje pet i pol mjesečno štene zlatnog retrivera budi se iz svog kreveta i odlazi ravno na to mjesto bez da se to od njega traži. Ako izađem iz sobe, on će otići na mjesto i čekati. To je korisna naredba", "Ovo je bez sumnje sto posto točno! Otklanja sve brige oko vašeg psa", samo su neki od komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pametni uređaji koji mijenjaju svijet: Na sajmu tehnologije predstavljena i AI žlica za bubrežne bolesnike