Ovih pet pasmina najkraće žive: 'Nježni su divovi, a neki dožive samo pet godina'

Amir Anwary, veterinar koji dijeli savjete o kućnim ljubimcima na društvenim mrežama, podijelio je video na svom Tik Toku u kojem je naveo pet pasmina pasa s najkraćim životnim vijekom.

"Pet godina! To je jednostavno tako… Imam mješanku njemačke doge, nadam se da će živjeti dulje od sedam godine", naslovio je veterinar u videu.

"Pet pasmina pasa s najkraćim životnim vijekom su: bernardinac (sedam do deset godina), njemačka doga (sedam do deset godina), irski vučji hrt (šest do osam godina), bernski planinski pas (šest do osam godina) i bordoška doga (pet do osam godina)", otkrio je Anwary.

Iz britanske Veterinarske dobrotvorne organizacije za kućne ljubimce (PDSA) opisali su bernardince kao "nježne divove" koji odgovaraju većini obitelji sve dok u domu ima mjesta za veliku pasminu psa. Oni su "vrlo veliki i snažni", u prosjeku žive manje od deset godina i mogu biti "odlični kućni ljubimci", ali nažalost, "skloni su brojnim zdravstvenim problemima zbog svoje veličine i izgleda".

Neka od stanja koja bernardinac može razviti uključuju displaziju kuka, gdje zglob kuka ne pristaje savršeno, što na kraju dovodi do artritisa, bolesti križnog ligamenta zbog koje zglob koljena postaje vrlo klimav i bolan te određene vrste raka, posebno agresivni rak kostiju (osteosarkom).

Čistokrvni psi izloženi riziku od zdravstvenih problema

Iz PDSA-e su objasnili da su njemačke doge "velika radna pasmina koju ljudi vole zbog njihove veličine, ali da su su nježne i slatke naravi" s prosječnim životnim vijekom ispod deset godina.

Oni su čistokrvni psi pa su izloženi riziku od određenih problema i stanja povezanih s njihovom pasminom, uključujući gastrični dilatacijski volvulus (GDV), gdje se želudac uvija. Iz PDSA-e navode da je to hitan slučaj i da zahtijeva hitnu veterinarsku pomoć.

Irski vučji hrtovi su "velika i moćna pasmina, ali poznata po tome što su veliki mekušci u srcu". Oni također imaju prosječni životni vijek ispod deset godina i izloženi su riziku od razvoja određenih stanja kao što su GDV i kardiomiopatija, vrsta srčane bolesti što znači da je njihovo srce "veće nego što bi trebalo biti i ne funkcionira ispravno".

Bernski planinski psi poznati su po svojim "slatkim, nježnim osobnostima i odanosti svojim obiteljima", ali oni su velika pasmina pa im je potreban dom s puno životnog prostora. U prosjeku žive do deset godina i skloni su određenim zdravstvenim problemima povezanim s njihovom pasminom, uključujući displaziju lakta, gdje zglob lakta ne pristaje savršeno, što na kraju dovodi do artritisa, i degenerativne mijelopatije (DM), stanja kralježnice koje "uzrokuje postupnu paralizu stražnjeg dijela".

Bordoška doga je "velik, ali opušten pas" koji može izgledati zastrašujuće, ali je "pravi mekušac". Oni su "vrlo lijepi", ali njihova naborana lica su "selektivno uzgojena i razvijena da uzrokuju zdravstvene probleme". Neka od stanja koja može razviti bordoška doga uključuju displaziju lakta i displaziju kukova, piše Express.

