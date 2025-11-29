Može li glazba doista opustiti vaše kućne ljubimce? Najučinkovitije su ove skladbe

Na internetu danas možete pronaći bezbroj glazbenih popisa kreiranih posebno za pse i mačke. No, postavlja se pitanje: pomažu li ti zvukovi doista životinjama da se smire ili je riječ samo o marketinškom triku? Prema nedavnom članku koji je objavio BBC, odgovor leži u specifičnoj vrsti glazbe i biologiji samih životinja.

Kada je Serenity Strull, urednica fotografije na BBC-ju, udomila svoju mješanku pitbulla Margot, odmah je primijetila da se trogodišnji pas bori s tjeskobom. Iako su je u skloništu opisali kao sramežljivu, ali dobru s djecom, Margot je pokazivala znakove velike nesigurnosti. Lijekovi poput Prozaca izazivali su joj napadaje, pa su vlasnici morali potražiti drugo rješenje.

Ubrzo se ispostavilo da je najveći okidač za Margotinu tjeskobu samoća. Nakon savjetovanja s raznim trenerima i veterinarima, te isprobavanja brojnih tehnika smirivanja koje nisu urodile plodom, Strull je napokon otkrila što djeluje: klasična glazba i instrumentalne skladbe bez intenzivnih udaraljki.

Znanost iza smirujućih zvukova

Jedan od trenera preporučio je seriju skladbi pod nazivom "Through a Dog's Ear". Riječ je o glazbi sporog tempa, kojom dominira klavir, a koja je osmišljena upravo za smanjenje stresa kod pasa. Iza ovog projekta stoje Joshua Leeds, stručnjak za psihoakustiku, i veterinarska neurologinja Susan Wagner.

Njihovo istraživanje, koje je obuhvatilo promatranje više od 150 pasa u kućanstvima i skloništima, pokazalo je impresivne rezultate. Više od 70 posto pasa u skloništima i 80 posto onih u domovima pokazalo je manje simptoma anksioznosti poput drhtanja, ubrzanog disanja i hodanja gore-dolje nakon slušanja glazbe kojom dominira klavir.

Strull je promjenu na Margot primijetila gotovo trenutno putem sigurnosne kamere. Umjesto da prima poruke od susjeda koji se žale na lavež, sada je mogla gledati svog psa kako mirno spava uz zvukove Brahmsa ili Beethovena.

Nije svaka klasična glazba ista

Druga istraživanja došla su do sličnih zaključaka. Studija sa Sveučilišta Queen's u Belfastu proučavala je utjecaj klasične glazbe, zvučnih knjiga i tišine na pse. Zaključili su da klasična glazba ima značajan smirujući učinak u izrazito stresnim situacijama, poput posjeta veterinaru ili dugih vožnji automobilom.

Međutim, ključ je u odabiru prave vrste glazbe. Najučinkovitije su jednostavne kompozicije sporog tempa (50 do 60 otkucaja u minuti ili manje) s malo ili nimalo udaraljki. Takva kombinacija dokazano smanjuje razinu kortizola, hormona stresa, kod pasa.

Deborah Wells, koautorica studije i istraživačica ponašanja životinja, ističe da ova vrsta glazbe vjerojatno potiče lučenje kemikalija u mozgu koje stvaraju ugodno stanje uma. Zanimljivo je da su slični pozitivni učinci primijećeni i kod životinja u zoološkim vrtovima, poput slonova i gorila, koji su uz glazbu pokazivali manje agresivnosti i stereotipnog ponašanja.

Različita osjetila sluha

Važno je razumjeti da životinje i ljudi imaju urođeno različite slušne sposobnosti. Psi čuju frekvencije do 65.000 Hz, što je otprilike tri puta više od ljudskog raspona, dok mačke mogu detektirati zvukove i do 79.000 Hz. Zbog toga zvukovi koji nama ne smetaju, poput šuškanja aluminijske folije ili automobilske trube u daljini, mogu kod ljubimaca izazvati snažnu reakciju.

Iako je provedeno manje studija na mačkama, rezultati su indikativni. U jednom istraživanju, mačkama pod sedacijom puštane su tri vrste glazbe: pop (Natalie Imbruglia), klasika (Barberov Adagio za gudače) i rock (AC/DC). Klasična glazba rezultirala je najsporijim otkucajima srca i najmirnijim disanjem, dok su zjenice bile najviše raširene, što ukazuje na opuštenost.

Što je s drugim žanrovima i zvučnim knjigama?

Klasična glazba nije jedini žanr koji može umiriti ljubimce. Reggae i soft rock, pod uvjetom da imaju jednostavan ritam i spori tempo bez teških udaraljki, također su se pokazali korisnima za opuštanje pasa u skloništima. S druge strane, zvučne knjige, unatoč umirujućim glasovima naratora, nisu se pokazale učinkovitima.

U studiji iz 2022. godine, psi su uglavnom ignorirali sadržaj zvučnih knjiga i često samo zbunjeno gledali u zvučnik, dok su uz glazbu češće lijegali i odmarali.

Iako brojni dokazi upućuju na to da glazba može biti moćan alat za smirivanje, ona nije univerzalno rješenje za svakog psa ili mačku. Varijacije unutar žanrova su velike, a svaka životinja je individua za sebe. No, ako vaš ljubimac pati od tjeskobe, puštanje lagane klavirske glazbe svakako je metoda vrijedna isprobavanja.

