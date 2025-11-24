FREEMAIL
S godinama dlake počinju rasti tamo gdje ih ne želimo: Postoje načini da ih se riješimo

×
Foto: Shutterstock

Iako je starenje prirodan proces, određeni znakovi koji se pojave u četrdesetima i pedesetima mogu iznenaditi gotovo svakoga

24.11.2025.
22:00
Magazin.hr
Shutterstock
Kako tijelo stari, promjene u hormonima često uzrokuju rast dlaka na neobičnim mjestima, što može biti iznenađujuće i za žene i za muškarce.

"Potpuno je normalno primijetiti dlake na mjestima koja ranije nisu bila problematična dok starimo i ulazimo u četrdesete i pedesete godine života. Najčešći uzroci ove promjene su hormoni", objašnjava dr. Brett Bolton, osnivač klinike Great Hair Transplants.

Foto: Shutterstock

Područja na kojima se javljaju dlačice

Bolton navodi da žene u ovom životnom razdoblju često primjećuju dlačice na bradi, liniji čeljusti i gornjoj usni, dok muškarci češće primjećuju rast dlaka u ušima i nosu, piše New York Post.

"Naravno, ne radi se samo o tim područjima. Mnoge žene mogu primijetiti dlake na prsima i bradavicama, dok će muškarci ponekad primijetiti dlake na leđima, ramenima pa čak i na prstima nogu", ističe liječnik.

Ove promjene povezane su s hormonskom neravnotežom. Tijekom perimenopauze i menopauze kod žena, pad razine estrogena može dovesti do relativnog povećanja muških hormona, što potiče rast tamnih i grubih dlačica na licu, prsima, leđima i trbuhu, u obrascu sličnom muškom. Kod muškaraca, folikuli dlaka postaju osjetljiviji na testosteron, što dovodi do zadebljanja postojećih dlačica i pojave novih.

Iako je rast dlačica prirodan dio starenja, iznenadno pojavljivanje grubih dlačica može ukazivati na medicinske probleme, poput sindroma policističnih jajnika (PCOS) ili Cushingova sindroma, što zahtijeva savjet liječnika.

Foto: Shutterstock

Opcije za uklanjanje dlaka

Privremene metode, poput brijanja, čupanja, depilacijskih krema i voska, mogu pružiti kratkotrajan učinak, ali trajno rješenje traži medicinske postupke. Lasersko uklanjanje dlaka koristi fokusiranu zraku svjetlosti koja oštećuje folikule dlake i sprječava njihov budući rast.

"Različite vrste kože i dlaka reagiraju različito na različite lasere. Zbog toga je važno konzultirati se sa stručnjakom koji ima više lasera s različitim valnim duljinama, prilagođenim vašem tipu kože i folikula", pojašnjava Bolton.

Za žene se također preporučuje elektroepilacija, posebno za područja poput brade, linije čeljusti i gornje usne. Tijekom postupka električna struja uništava folikul dlake, osiguravajući trajno uklanjanje. Bolton upozorava da postupak mora biti pravilno izveden kako bi se izbjegla bol i ožiljci.

"Manja područja se lako tretiraju elektroepilacijom, no laser je u većini slučajeva učinkovitiji i brži ako ga rade iskusne osobe", zaključuje Bolton.

