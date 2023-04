Trenerica specijalizirana za mršavljenje Claire Jones (49) prestala je koristiti botoks nakon godinu dana, piše The Sun.

Claire živi u Doveru sa suprugom Rickom (53), grafičkim dizajnerom i fotografom te ima dvoje djece u dobi od 29 i 26 godina.

"U svojim ranim četrdesetima počela sam postajati svjesna da mi lice postaje naboranije i počela sam izgledati starije. Nisam bila previše sretna i počela sam tražiti rješenja protiv starenja. U lipnju 2019. godine imala sam konzultacije s plastičnim kirurgom. Razgovarali smo o različitim tretmanima, uključujući zatezanje lica", kazala je Claire.

"Odlučila sam isprobati nešto što je potencijalno reverzibilno, a to je botoks. Prvu sam dozu dobila u lipnju, a drugu u listopadu. Svaki put sam potrošila oko 300 funti. Prije botoksa imala sam bore između obrva i po licu one koje nastaju od smijeha. Bila sam zadovoljna rezultatima i jasno ste mogli vidjeti razliku", ispričala je Claire.

Otkrila je da su joj obrve i kapci bili podignuti te da je imala manje bora.

'Nisam se prepoznala'

"Ali kako je vrijeme prolazilo, počela sam primjećivati ​​da mi lice izgleda čudno. Nisam se prepoznala kad sam se nasmiješila. Iako vjerojatno nije bilo toliko očito drugim ljudima, meni je bilo stvarno očito. Nisam se osjećala autentično i nisam više ličila na sebe", istaknula je Claire.

"Nakon toga došao je lockdown i više nisam mogla dobiti dopunu. Gledajući unatrag, mislim da mi je to učinilo uslugu. To me natjeralo da se zapitam treba li mi botoks", kazala je Claire.

"Počela sam shvaćati da je to jedan od onih tretmana s kojima možete nastaviti, a onda prije nego što shvatite lice vam se potpuno promijenilo. Odlučila sam se ne vraćati jer sam se željela pomiriti s činjenicom da imam bore na licu, što je neizbježno kad stariš", otkrila je Claire.

"Sutra ću napuniti 50 godina i lijepo je osjećati se s 50 sjajno u svojoj koži i ne mijenjati svoj izgled. Važno mi je da se osjećam ugodno s onim što jesam i da ne brinem toliko", zaključila je.