Estetski zahvat na očima izazvao zgražanje: 'Ovo je strašnije od horora'

Oftalmolog s 3,4 milijuna pratitelja na TikToku postao je viralan zbog svoje specijalizacije u trajnoj promjeni boje očiju. Brian Boxer Wachler na društvenim mrežama dijeli rezultate svojih zahvata koje pratitelji mogu vidjeti na fotografijama snimljenima prije i poslije operacije.

"To je estetska kirurgija, ali za oči. Ako ljudi mogu birati povećanje grudi, facelifting i botoks, zašto ne bi mogli promijeniti i boju očiju ako im je to velika želja", rekao je ovaj 57-godišnji liječnik za What’s The Jam.

Estetska operacija košta oko 6000 eura po oku

Kirurški zahvat keratopigmentacija podrazumjeva promjenu boje očiju ubrizgavanjem pigmenta u rožnicu, navodi Američka akademija za oftalmologiju. Ova procedura trajno mijenja rožnicu iz prozirne u nijansu koja nije prozirna, te tako prikriva prirodnu boju šarenice, no, zahvat, osim što je zahtjevan, nije nimalo jeftin, piše New York Post.

Ovakva estetska operacija košta oko 6000 eura po oku, što znači da osoba koja to želi treba izdvojiti oko 12.000 eura, osim ako ne žele različite boje očiju.

Iako ovaj liječnik ne planira osobno isprobati zahvat tvrdi kako mu je najveća nagrada kada vidi reakcije zadovoljnih pacijenata.

"Nakon zahvata moji pacijenti su oduševljeni. Nevjerojatno su sretni, a neki čak plaču od sreće", rekao je i dodao da je zahvat potpuno siguran.

"Nema gubitka vida kod zdravih očiju bez prethodnog LASIK-a. Ponekad se javi osjećaj grebanja ili osjetljivost na svjetlo, ali to je samo privremena reakcija koja brzo nestane", objasnio je.

Zahvat započinje korištenjem naprednog lasera za stvaranje kružnog tunela u rožnici. Zatim liječnik proširuje taj tunel do prirodnog ruba rožnice kako bi izgled bio što prirodniji. Na kraju ubrizgava pigment u tunel, mijenjajući na taj način boju očiju. Promjena boje dogodi se odmah, a cijeli postupak traje samo 20 minuta. Za oporavak je potreban svega jedan dan.

Dostupne boje za sada uključuju smaragdno zelenu, tamnozelenu, mediteransko plavu i kraljevsko plavu, no najpopularnije među pacijentima su medeno zlatna, siva i maslinasto zelena.

Video koji ima gotovo 10 milijuna pregleda, prikazuje pacijente koji prvi put ugledaju novu boju svojih očiju, a mnogi od njih plaču od sreće. Međutim, korisnici na društvenim mrežama nisu toliko oduševljeni.

"Ne bih to napravio ni da mrzim samog sebe", napisao je netko u komentarima, dok drugi komentator dodaje: ''boja mojih očiju je zadnje što bih promijenio na sebi." Neki su se zapitali kako je taj zahvat uopće legalan. "Ovo je strašnije od bilo kojeg horor filma koji sam gledao", dodao je jedan muškarac u komentarima.

Wachler je u svojoj klinici na Beverly Hillsu u posljednjih nekoliko godina operirao stotine pacijenata.

"Promjena boje očiju može značajno utjecati na samopouzdanje i način na koji ljudi doživljavaju sebe. Mnogi smatraju da im boja očiju oblikuje identitet. Ova promjena može značajno pomoći ljudima'', kaže ovaj oftamolog.

