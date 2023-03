Zoë Miolla (25) iz Connecticuta u SAD-u nije bila sigurna u svoju jedinstvenu boju kose i htjela se "uklopiti" nakon što su je zadirkivali i nazivali "bakom", no sada je potpuno prihvatila svoje sijede pramenove, piše Daily Star.

Zoë je otkrila da je do svoje 12. godine bila već deset posto sijeda i zbog toga se osjećala nesigurno. Bojila je kosu sljedećih šest godina uz pomoć svoje mame April (51), ali je odlučila odustati od toga u 18. godini nakon što je krenula na Umjetničku akademiju.

Do 21. godine njena je sijeda kosa narasla do ramena pa je odrezala dio kose koji je bojila i sad je u potpunosti sijeda. Zoë "voli svoj "jedinstveni" izgled i šali se s dečkom, Mattom Griffinom (32), da su oni "vatra i led" jer on ima "vatreno crvenu" kosu.

"Sada ne mogu biti ponosnija na svoju kosu. Nisam to uvijek prihvaćala i osjećala samopouzdanje u vezi s tim. Sada je to moja osobina koja me definira. Sada to volim. Ljudi uvijek misle da mi je kosa lažno sijeda i obojena. Ja im uvijek uzvratim 'Zar stvarno mislite da toliko često bojim kosu?'", ispričala je Zoë.

S devet godina počela je sijediti

Zoëin tata, Ralph Miolla (52), prvi je put primijetio sijedu vlas na njenoj glavi kada je ona imala devet godina. "Jasno se sjećam tog trenutka. Moj tata je pronašao sijedu vlas i izbezumio se. Rekao je 'Što se dovraga događa?'", kazala je Zoë.

Zoë je odrasla okružena "prelijepom sijedom kosom" jer je njen otac počeo sijediti s 12 godina, a njena baka Annie Hogan (72) s 14.

"Uvijek sam mislila da imaju najzdraviju, najljepšu kosu. Sijeda kosa je bila nešto na što sam bila ponosna odmalena", otkrila je Zoë. No, kad je bila tinejdžerica zadirkivali su je zbog njene prosjede kose.

"To je bila moja velika nesigurnost u srednjoj školi. Kad sam bila mlađa samo sam se htjela uklopiti. Ljudi su me zvali bakom. Ili bi me pitali: 'Što se događa na tvojoj glavi?'. Nisam bila kao svi ostali. Bila sam krupna prištava djevojka sa sjedim vlasima i to nije bio najslađi izgled", ispričala je Zoë.

Sada je 90 posto sijeda

Ona je tada odlučila bojiti kosu svakih šest tjedana uz maminu pomoć. No, kad je napunila 21 godinu odlučila je prigrliti svoju sijedu kosu i prestati ju je bojiti.

"Nisam bila baš naviknuta na totalno sijedu kosu. I dalje je to bio šok", istaknula je. Zoë je sada 90 posto sijeda i u potpunosti je prihvatila svoj novi izgled.

"Ljudi nisu navikli na mladu osobu s toliko sijedih. Nekoliko mojih prijatelja sada ima nekoliko sijedih vlasi, ali ih se ne boje zbog mene", rekla je Zoë.

Ona se nada da će nadahnuti druge da prihvate svoju prirodnu kosu i izgled. "Ne ide uz svaku odjeću, ali ja to volim. Nadam se da ću pokazati svijetu da možete prigrliti prirodnu ljepotu. Sijeda kosa nije nešto strašno. Sijeda kosa pokazuje mudrost", istaknula je.