Stručnjaci tvrde: Čak se 80 posto ljudi cijeli život tušira na pogrešan način

Tuširanje je svakodnevna rutina većine ljudi, no brojni stručnjaci upozoravaju kako način na koji to ljudi čine možda i nije najučinkovitiji. Prema istraživanju koje je proveo brend za osobnu higijenu Original Source, čak 80 posto ljudi tušira se prema pogrešnom redoslijedu, što može dovesti do nedovoljno učinkovite njege tijela ili čak iritacije kože, piše LadBible.

Ključ je, kako ističu, u pravilnom slijedu pranja. Naime, stručnjaci preporučuju da se tijekom tuširanja prvo opere kosa – najprije šamponom koji uklanja prljavštinu i višak masnoće s vlasišta, a zatim regeneratorom koji kosi vraća vlagu i mekoću. Tek nakon toga preporučuje se pranje tijela.

Redoslijed tuširanja je važan

Navodno je redoslijed pranja jako važan, a u Original Sourceu to objašnjavaju ovako: "Na taj način kosa se najprije temeljito očisti, a svi ostatci proizvoda ili ulja isperu se prije nego što se gel za tuširanje nanese na tijelo. U suprotnom, postoji opasnost od iritacije kože jer različiti proizvodi mogu ostati na koži i izazvati probleme".

Prema istraživanju provedenom na uzorku od 2000 Britanaca, čak 80 posto ljudi ne tušira se na preporučeni način. Najčešća pogreška je redoslijed pranja, naime 44 posto ispitanika prvo pere tijelo, a zatim kosu, dok 22 posto koristi šampon, pa gel za tuširanje i tek na kraju regenerator. Osim toga, 14 posto ljudi koristi redoslijed koji stručnjaci smatraju ispravnim.

Voditeljica razvoja u Original Sourceu, Alice Plimmer, dodaje: "Tuširanje je puno više od samog čišćenja tijela". Ističe kako jutarnje tuširanje može postati pravo iskustvo, posebno ako se koristi gel s prirodnim mirisima. "Ako se želite dobro razbuditi ujutro koristite gel za tuširanje sa stopostotnim prirodnim mirisima", rekla je.

O temi je progovorio i američki liječnik dr. Jason Singh, koji je na TikToku pojasnio prednosti tuširanja u različito doba dana. Prema njegovim riječima, tijelo tijekom noći nakuplja bakterije, gljivice i nečistoće zbog znojenja i prirodnog obnavljanja kože. "Ti nusprodukti stvaraju neugodan miris pa jutarnje tuširanje pomaže ukloniti bakterije koje su se nakupile tijekom noći", objašnjava Singh.

Ipak, večernje tuširanje ima niz prednosti. Topla voda potiče izlučivanje melatonina, hormona koji pomaže pri uspavljivanju, zatim uklanja svu dnevnu prljavštinu, a također pogoduje hidrataciji kože. "Sve u svemu, večernje tuširanje ima više koristi, ali jutarnje tuširanje ima jednu glavnu prednost – bolju higijenu", zaključuje dr. Singh.

