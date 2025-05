Uživajte u suncu jer od sutra ponovno kreće promjena: Evo gdje su najizgledniji pljuskovi

Nema nekog velikog zatopljenja na vidiku, ali krenule su te koliko toliko stabilnije prilike u danima vikenda. Ostajemo u grebenu anticiklone sa sjevera kontinenta, ali će nam po visini stići nešto vlage početkom idućeg tjedna, ali bez većeg pogoršanja vremena.

Nedjelja

Nakon noćne vedrine sutra rano ujutro hladnije, čak po gorskim kotlinama može ponegdje pri tlu biti slabog mraza. Bit će to u unutrašnjosti od 4 do 8 °C, uz more između 11 i 14 °C. Dakle, bez oblaka, a samo nakratko u nizinama uz obale rijeka može biti magle ili sumaglice. Bura prolazno slaba do umjerena i to samo pod Velebitom.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, uglavnom samo uz granicu sa Slovenijom moguć umjeren razvoj oblaka. Svakako bez kiše, a iako će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, toplije nego danas, bit će između 20 i 22 °C.

Na istoku zemlje slično, čak pretežno sunčano, malo oblaka na nebu, uglavnom oko gorja na zapadu Slavonije. Temperatura malo viša, oko 20 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano, na jugu ne i vedro, ali uglavnom će stizati visoki često i prozirni oblaci. Pokoji razvoj se očekuje u zaobalju uz malu mogućnost za koja koju kap kiše uz granicu s BIH. Puhat će slab do umjeren vjetar s mora, a bit će ugodno toplo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano pa i vedro, nešto oblaka niknuti će samo u riječkom zaleđu. Vjetar slab, a bit će i ovdje malo toplije. Uz more između 20 i 23 °C, a u gorju između 17 i 20 °C.

U novom tjednu na kopnu

U unutrašnjosti idućih dana opet promjenjiva naoblaka, a gotovo svakodnevno postoji barem mala mogućnost za gdjegod kakav kraći popodnevni pljusak. Najizglednije u ponedjeljak u sjevernijim predjelima, a zatim većinom samo oko gorja. Osim što jutra ostaju prohladna, danju opet malo svježije, osobito ponedjeljak, utorak, dakle ostajemo temperaturno ispod prosjeka za ovo doba godine.

U novom tjednu na moru

Na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo, rijetko može koji pljusak iz zaleđa početkom tjedna stići do same obale, a oko četvrtka se koji može dogoditi na krajnjem jugu. No, od utorka će zapuhati bura, a čini se da će značajnije pojačati pred idući vikend.

Tekst se nastavlja ispod oglasa