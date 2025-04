Isprobala čudnu rutinu Belle Hadid: 'Nisam izgledala poput nje. To me razočaralo, ali...'

Slavna manekenka Bella Hadid kune se u ledene kupke za lice, koje, navodno, smanjuju bore, natečenost, čine kožu svjetlijom i zategnutijom te smanjuju stvaranje sebuma. Novinarka Expressa Vita Molyneux odlučila je isprobati taj beauty tretman.

Ona je pripremila zdjelu punu hladne vode s kockicama leda. "Ako Bella Hadid može, mogu i ja, rekla sam sebi u utorak ujutro", otkrila je Molyneux te na 30 sekundi uronila lice u ledenu vodu.

Ona je tjedan dana prakticirala ovaj beauty tretman čim bi se ustala iz kreveta kako bi vidjela hoće li biti nekih promjena na njenoj koži.

"Stručnjaci tvrde da ledena kupka može suziti krvne žile na licu te ga tako učini manje crvenim te da smanjuje upalu i natečenost. Kako bih testirala ovu teoriju, slikala sam se prije i poslije svake ledene kupke, da vidim mogu li uočiti razliku", rekla je.

Zbog ledene kupke, lice joj postalo crvenije?

"Tragično, što se tiče izgleda mog lica, zaista nisam primijetila nikakve promjene. Bilo bi lijepo vidjeti značajno smanjenje upale, i iskreno, mislim da mi je zbog ledene vode lice postalo crvenije nego inače. No, iako nakon ledenih kupki nisam izgledala kao Bella Hadid, što je bilo razočaravajuće, to ne znači da su one bile besmislene", dodala je.

"Naime, ledene kupke imaju mnoštvo drugih učinaka, uključujući poboljšavanje imuniteta i raspoloženja, a moje su raspoloženje popravile", otkrila je te dodala kako se ona obično teško ujutro ustaje iz kreveta te da tada nema elana ni motivacije. Kupke za lice pomogle su joj u tome.

'Naknadni efekti su nevjerojatni'

"Ujutro sam troma i čak mi ni kava ne može pomoći da se ubrzam, ali ove dnevne ledene kupke bile su nevjerojatne. Iako je uranjanje lica bilo neugodno, naknadni efekti su nevjerojatni. Razina moje energije bila je viša, mogla sam se usredotočiti i raspoloženje mi se poboljšalo", istaknula je.

Novinarka je objasnila da taj pozitivni efekt ima znanstvenu osnovu, a poznat je pod imenom refleks ronjenja kod sisavaca.

"Kada uronite lice u ledenu vodu i zadržite dah, aktivira se ovaj refleks i krv se redistribuira iz vaših udova u vitalne organe. Kada vam ledena voda dotakne oči i jagodice, ona također šalje poruku vašem parasimpatičkom živčanom sustavu putem živca vagusa te se tako reguliraju otkucaji srca i disanje pa se tjeskoba smiruje", rekla je.

"Iako nisam primijetila nikakvu razliku u svom izgledu, primijetila sam pozitivne promjene u tome kako se osjećam te je to dovoljno da me uvjeri da je Bella Hadid u pravu. Mislim da ću nastaviti ovu praksu", zaključila je Vita.

Svakako je potrebno napomenuti da nagle promjene temperature, pa i uranjanje toplog lica u ledenu vodu, nekim ljudima mogu značajno naštetiti, posebno onima osjetljivijeg zdravlja. Odlučite li se isprobati ovu nesvakidašnju metodu svakako se prije posavjetujte sa zdravstvenim stručnjakom.

