Liječnica upozorila na manje poznat problem rada za računalom: 'Svakako se zaštitite'

Mnogi današnji poslovi zahtijevaju da satima gledamo u ekran računala, što i nije baš dobro za zdravlje. Držanje monitora u razini očiju kako biste izbjegli pogrbljenost, postavljanje stopala ravno na pod i redovite pauze mogu spriječiti da se vam se tijelo previše ukoči zbog dugotrajnog sjedenja ispred ekrana.

No ono što je do sada bilo manje poznato je da dugotrajno sjedenje za računalom može loše utjecati i na kožu. Kreme sa SPF-om (sun protection factor) mogle bi vam kod toga biti od velike pomoći. Stručnjakinja za kožu i specijalistica laserske i estetske medicine dr. Tanja Phillips za The Guardian kaže kako ona takve proizvode obavezno nanosi na kožu dok koristi računalo.

"Čak i u prostoriji bez ikakvih prozora, ako koristim računalo, nanijet ću SPF", rekla je.

Važno je nanositi proizvode sa SPF-om kad ste kod kuće ili uredu, čak i za oblačnih dana, jer štetne UVA zrake još uvijek mogu prodrijeti kroz prozore i oštetiti kožu.

Kako zaštititi kožu od plavog svijetla?

Dr. Phillips navodi kako posebno pazi da nosi SPF "za zaštitu od HEV svjetlosnih zraka" tijekom rada na računalu. HEV svjetlo (High-Energy Visible light) označava visokoenergetsko vidljivo svjetlo, posebno plavi spektar svjetlosti s valnim duljinama od otprilike 400 do 500 nanometara te je još poznato pod nazivom plavo svijetlo.

Iako sunce emitira većinu HEV svjetla kojem smo izloženi, također ga mogu emitirati uređaji poput računala što može doprinijeti ukupnom oštećenju kože. Visoke razine energije koje se nalaze u plavom svjetlu mogu prodrijeti duboko u kožu, smanjiti njezinu elastičnost i dovesti do neravnoteže u proizvodnji melanina, što utječe na cjelokupno zdravlje našeg najvećeg organa.

Foto: Pixabay

Ako često gledate u monitor računala, važno je zaštititi kožu od oštećenja uzrokovanih plavim svjetlom. SPF može pomoći, ali ne nude sve kreme za sunčanje potpunu pokrivenost i zaštitu od njega.

Dr. Phillips je preporučila odabir SPF-a koji posebno štiti od UVA, UVB i HEV zraka, a radi se o proizvodima koji sadrže sastojke poput niacinamida, gossypium herbaceuma (levantski pamuk) i željeznog oksida koji nude jaču obranu od plave svjetlosti, piše Express.

