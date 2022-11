Plus size manekenka i tiktokerica Sam Paige na svom je TikToku uzvratila udarac trolu koji je kritizirao njen izbor odjeće za Disney World, a njen video postao je viralan, piše Daily Star.

Sam je oštro osudila trola koji ju je optužio da je "neprikladno odjevena" za Disney World, a smatra da se našla na udaru jer je "debela".

Sam ima tri milijuna pratitelja na TikToku kojima dijeli videa u kojima se često razmeće svojim oblinama u bikinijima i lijepim haljinama. Ona se nedavno počastila putovanjem u Disney World te je pratiteljima podijelila video s tog bajkovitog mjesta.

Unatoč tome što je uživala u tematskom parku, Sam se našla na meti trolova zbog odjeće koju je tada imala na sebi. Ona je skupila kosu u kečkice, a na glavu je stavila ružičastu mašnu poput Minnie Mouse dok je pozirala ispred kultnog Disneyevog dvorca.

Nije dopustila hejteru da se izvuče

Sam je na sebi imala kratki top bez naramenica koji je naglasio njeno bujno poprsje i bijeli skort. "Moje omiljeno mjesto!", istaknula je u opisu.

Međutim, nisu svi dijelili isti entuzijazam kao Sam. "Zašto si se tako neprikladno obukla kad si u zabavnom parku za djecu? To je odjeća koju nosiš na okupljanju odraslih", dobacio joj je trol.

No, Sam nije dopustila hejteru da se izvuče s tom primjedbom, pa je objavila još jedan video na TikToku. "Ovaj komentar je jako neugodan jer nosim top s rukavima i skort, a to je suknja ispod koje su kratke hlače. A ti to smatraš neprikladnim jer je ta odjeća na velikom tijelu i to ti smeta", rekla je.

Sam smatra da ne bi dobila istu reakciju da je "mršava". "Mršavi ljudi nose još oskudniju odjeću i više otkrivaju tijelo u tematskim parkovima. Doslovno im se vide stražnjice. Ali zato što sam debela, to je neprikladno."

Mnogi pratitelji stali su na njenu stranu.

"Ludo. Tvoja odjeća je bila tako slatka!", "Bio sam tamo prošli tjedan. Vidio sam puno stražnjica i topiće bez leđa", "Ti si apsolutno lijepa!", "Doslovno sam vidjela ljude u bikinijima u Disney Worldu", "Taj park nije samo za djecu. Nosite ono u čemu se osjećate dobro", samo su neki od komentara.