6.Drhtanje ruku: Drhtanje ruku ne mora biti razlog za brigu, ali također može signalizirati neurološku bolest. Važno je prepoznati da svatko ima veće ili manje drhtanju ruku, osobito kada obavlja precizne zadatke kao što je lijepljenje nečeg vrlo malog. To je ono što je poznato kao 'fiziološki tremor'. Dr. Barrett kaže da to može postati uočljivije kada prekomjerno pijete kofein, premalo spavate, uzimate određene lijekove ili imate apstinenciju od alkohola. Ali postoji još jedna vrsta tremora koja se često javlja u obiteljima, a zove se 'esencijalni tremor'. To uzrokuje drhtanje šaka i ruku s obje strane tijela i vidljivo je tijekom izvođenja neke radnje, kao što je jelo. No dhtanje ruku je i znak Parkinsonove bolesti. Parkinsonov tremor obično zahvata samo jednu ruku i javlja se kada ruka miruje. "U kombinaciji sa usporenim pokretima i ukočenošću udova zahvaćenih tremorom, to bi moglo biti u skladu s Parkinsonovom bolešću", kaže dr. Barrett. Dobro je posjetiti liječnika opće prakse ako imate tremor koji se vremenom pogoršava i utječe na vaše dnevne aktivnosti