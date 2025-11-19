Znanost iza mirisa: 'Njuh zaobilazi logiku i izravno se povezuje s emocijama'

Samo jedan udah poznatog mirisa posjeduje izvanrednu sposobnost da nas u trenu katapultira godinama unazad, probudi davno zaboravljene osjećaje i oživi živopisne uspomene na drage ljude i mjesta. Ova nevjerojatna moć mirisa daleko je više od puke pjesničke figure; ona je duboko ukorijenjena i znanstveno dokazana činjenica, utemeljena u jedinstvenoj biologiji našeg mozga.

Za razliku od drugih osjetila, olfaktorni signali zaobilaze talamus, primarnu relejnu stanicu mozga, i putuju izravno u dijelove limbičkog sustava – ključnog za emocije i pamćenje. Upravo ta izravna veza s amigdalom, centrom za emocije, i hipokampusom, zaduženim za formiranje i dohvaćanje sjećanja, objašnjava zašto parfemi mogu izazvati tako snažne i često davno zaboravljene uspomene s iznimnom jasnoćom i emocionalnim nabojem.

Dirljiva priča novinarke Mary Honkus za Cosmopolitan, koja je uspomenu na baku sačuvala u bočici parfema, savršen je i potresan primjer ove duboke i neposredne veze, pokazujući kako miris može postati vječni čuvar najintimnijih sjećanja.

Znanstvena veza između mirisa, emocija i sjećanja

Prema dr. Sanam Hafeez, certificiranoj neuropsihologinji, postoji jasan biološki razlog zašto mirisi imaju takvu moć.

"Dijelovi mozga koji obrađuju miris nalaze se neposredno uz one koji upravljaju emocijama i pamćenjem", objašnjava dr. Hafeez. "Kada osjetite nešto poznato, to vas ne podsjeća samo na trenutak, već zapravo vraća osjećaj tog trenutka. Miris se šalje izravno u emocionalni centar za pamćenje u mozgu, pa na nas utječe dublje od vida ili zvuka."

Njuh se dugo smatrao našim najemotivnijim osjetilom. "On zaobilazi logiku i izravno se povezuje s emocijama", dodaje dr. Hafeez. "Kada osjetite neki miris, vaš mozak počinje tražiti podudaranje u svojim bazama podataka sjećanja, pa odmah pomislite na osobu, mjesto ili iskustvo."

To se događa s bilo kojim mirisom, ne samo s parfemom. Lako je osjetiti val sreće kad osjetite prepoznatljiv miris svoje najbolje prijateljice (ili se trgnuti kad uhvatite dašak kolonjske vode bivšeg partnera), ali i druge arome – bila to hrana, deterdžent za rublje ili određeno cvijeće – mogu pokrenuti centar za pamćenje u vašem mozgu.

Priča Mary Honkus: Mirisni oproštaj

Ovu znanstvenu povezanost na dirljiv je način iskusila i novinarka Mary Honkus, specijalizirana za ljepotu, čija obitelj, ironično, nikada nije bila sklona mirisima. Njena majka ne nosi parfem, a ni kod bake nikada nije osjetila onaj prepoznatljivi oblak mirisa. O tome nikada nisu ni razgovarale – sve do njenog posljednjeg tjedna.

"Njeno se zdravlje ovog ljeta naglo pogoršalo i nisam se uspjela vratiti kući na vrijeme da se oprostim. Nekoliko dana prije nego što nas je napustila, moja je baka zatražila lagani parfem od ruže, odabran od mene, njene 'omiljene poznavateljice parfema', kako je sama rekla", piše autorica.

Znala je da nema dovoljno vremena poslati joj nešto iz svoje kolekcije, ali sjetila se da njena sestra posjeduje bočicu jednog posebnog parfema. Njegov baršunasti miris ruže djeluje radosno i vedro, s iznenađujućom eksplozijom crnog ribiza i cvjetova breskve koji se predivno isprepliću s mekim, opojnim laticama ruže.

Foto: Lummi

U roku od nekoliko sati, sestra joj je donijela njen poseban parfem. Njena baka ga je raspršila po sebi i po svojoj postelji u hospiciju, blaženo uživajući u mirisu koji je podsjećao na pravi ružičnjak. Manje od 48 sati kasnije, preminula je.

"Taj je parfem bio jedna od posljednjih stvari u kojima je moja baka mogla istinski uživati. Iako nikada nisam imala priliku doživjeti i cijeniti taj miris s njom, danas ga mogu nanijeti na sebe i automatski osjetiti kao da je tu, pored mene", napisala je Honkus.

Kako stvoriti mirisnu uspomenu

Nije rijetkost da ljudi čuvaju parfem voljenih osoba koje su preminule kao način da održe sjećanje na njih živim. Ali ako osoba nije nosila parfem, još uvijek postoje načini da se oslonite na miris dok proživljavate gubitak.

Dr. Hafeez je radila s klijentima koji su sastavljali male kutije s mirisnim predmetima koji ih podsjećaju na tu osobu, poput losiona poslije brijanja, svijeća, losiona za tijelo, pa čak i kave.

"To je malen, osoban način da ostanete povezani", kaže ona. "Miris može biti umirujući kada se gubitak čini preteškim. Ponekad taj sićušni ritual donosi više utjehe nego što bi riječi ikada mogle."

Ključ za izgradnju mirisne uspomene na nekoga tko nije imao svoj prepoznatljiv parfem jest odabrati nešto što asocira na tu osobu – ne samo nešto što lijepo miriše. Razmislite o njihovim svakodnevnim aktivnostima:

Jesu li uživali u šetnjama parkom? Posjetite njihovo omiljeno mjesto i otkrijte koje divlje cvijeće tamo raste, a zatim počnite kupovati bukete s tim cvijećem.

Posjetite njihovo omiljeno mjesto i otkrijte koje divlje cvijeće tamo raste, a zatim počnite kupovati bukete s tim cvijećem. Jesu li bili redoviti posjetitelji kina? Priprema vrećice kokica s maslacem može stvoriti osjećaj kao da sjede pored vas.

Priprema vrećice kokica s maslacem može stvoriti osjećaj kao da sjede pored vas. Jesu li imali omiljeni napitak ili jelo? Miris svježe skuhane kave ili pečenja nedjeljnog ručka može ispuniti dom toplinom i prisutnošću.

"S vremenom, to postaje tihi način da sjećanje na njih utkate u svoj svakodnevni život", kaže dr. Hafeez.

"Iskreno, postoji mnogo mirisa koji me podsjećaju na moju baku: vruća kava s krafnama; rosna trava u prohladno proljetno jutro; miris kvalitetnih narezaka (njeni ručkovi vikendom bili su legendarni); i, naravno, taj parfem", napisala je autorica.

"Kroz ovaj mučan gubitak, cijela je moja obitelj zavoljela parfeme. Sve moje tete kupile su bočicu tog mirisa kako bi im pomogao prebroditi tugu, i svima nam je prirastao srcu. Kada se bilo tko od nas osjeća tužno, pronalazimo utjehu u spoznaji da je esencija moje bake udaljena samo jedan špric."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo