Bizarni wellness trend osvaja Tokio: Klijenti moraju biti punoljetni i dobrog zdravlja

Japan je zemlja s duboko ukorijenjenom kulturom opuštanja. Od umirujućih planinskih termalnih izvora, poznatih kao onsen, preko minimalističkih zen vrtova do bezbrojnih ugodnih kafića skrivenih u sporednim ulicama, potraga za mirom i mentalnim odmorom sastavni je dio svakodnevice. No, jedan novi wellness centar u Tokiju otišao je korak dalje, nudeći iskustvo koje je istovremeno šokantno, provokativno i, za mnoge, iznenađujuće iscjeljujuće. U srcu užurbane četvrti Takadanobaba, otvoren je salon koji vas poziva da legnete u pravi lijes kako biste meditirali o životu.

Prostor za meditaciju u lijesu

Naziv ovog jedinstvenog mjesta, Meiso Kukan Kanoke-in, savršeno sažima njegovu neobičnu filozofiju. "Meiso Kukan" prevodi se kao "prostor za meditaciju", dok je "kanoke" japanska riječ za lijes. Kako bi se ublažila pomalo mračna konotacija, imenu je dodana engleska riječ "in", stvarajući tako dojam poziva i dobrodošlice.

Otvoren ove jeseni, Kanoke-in svoju uslugu opisuje kao "meditativno iskustvo u kojem možete promatrati život kroz svijest o smrti".

Ideja nije poticanje morbidnih misli, već pružanje sigurnog i kontroliranog okruženja za duboku introspekciju. Klijenti se potiču da iskoriste vrijeme za "razgovor sa samima sobom", promišljajući o svojoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U svijetu prepunom vanjskih distrakcija, trideset minuta provedenih u simbolu konačnosti može ponuditi jedinstvenu priliku za suočavanje s vlastitim mislima, strahovima i nadama, te za preispitivanje vlastite uloge u svijetu.

Trideset minuta s vlastitim mislima

Svaka seansa meditacije traje 30 minuta, tijekom kojih klijent leži u autentičnom lijesu, istovjetnom onima koji se koriste u tradicionalnim japanskim budističkim pogrebima. Kako bi iskustvo bilo što ugodnije, unutrašnjost je prilagođena, a atmosfera je daleko od pogrebne. Dok ležite u lijesu, prostoriju ispunjava iscjeljujuća glazba, a na strop salona projiciraju se umirujuće slike, stvarajući spokojno okruženje.

Korisnicima je dana sloboda da meditiraju na način koji im najviše odgovara – mogu se usredotočiti na duboke i apstraktne misli ili jednostavno iskoristiti priliku da se potpuno isključe i odmore um od svega. Lijesovi imaju dva poklopca: glavni, koji prekriva cijelo tijelo, i manji otvor kroz koji se tijekom pogrebnih ceremonija tradicionalno vidi lice pokojnika. Za potrebe meditacije, taj manji otvor uvijek je otvoren, no klijenti koji žele manje klaustrofobično iskustvo mogu zatražiti da i glavni poklopac ostane otvoren.

Uvjeti za jedinstveno introspektivno putovanje

Iako su lijesovi stilski vezani za budističku tradiciju, meditacijske seanse u Kanoke-inu osmišljene su kao potpuno sekularno iskustvo, otvoreno za ljude svih vjera i uvjerenja. Ipak, postoje određena pravila kako bi se osigurala sigurnost i dobrobit svih sudionika. Klijenti moraju biti punoljetni prema japanskom zakonu, odnosno stariji od 18 godina, piše India Times.

Iz centra naglašavaju da sudionici moraju biti dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja. Svrha ovog iskustva je pružiti jedinstvenu atmosferu za refleksiju, a ne potaknuti depresivne reakcije kod osoba koje se bore s psihološkim poteškoćama. Naravno, usluga se ne preporučuje osobama koje pate od klaustrofobije. Postoje i fizička ograničenja: klijenti ne smiju biti viši od 185 centimetara niti teži od 90 kilograma. Cijena jedne seanse, koja s pripremom i odmorom traje ukupno 45 minuta, iznosi 2.000 jena, što je otprilike 12 eura.

Nakon završetka meditacije, iskustvo dobiva i jednu lijepu, zajedničku notu. Klijenti su pozvani da na papir zapišu smislenu poruku koju ostavljaju za buduće posjetitelje, stvarajući tako lanac misli i refleksija. U konačnici, Meiso Kukan Kanoke-in nudi više od pukog šoka – pruža nekonvencionalan, ali moćan alat za suočavanje sa samim sobom. U tišini lijesa, mnogi pronalaze ne samo mir, već i dublje poštovanje prema buci i ljepoti života koji ih čeka vani.

