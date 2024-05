Nataša Rakić izgubila 65 kg bez posebne dijete i treninga. Ona je gostovala u emisiji "150 minuta" na Prvoj i otkrila kako je za samo godinu i pol uspjela smršaviti do težine od 58 kilograma, piše Mondo.

Nataša je nakon četvrte trudnoće imala 120 kilograma te joj je to bio okidač da smršavi.

"Ništa se ne može dogoditi preko noći, ali ni toliki višak kilograma nije došao preko noći. Dokle god bježimo od istine, pravimo se da se problem koji se kuha 15 godina može riješiti u tri mjeseca i držimo se starih strategija, nećemo imati rezultate", opomenula je.

"Odlično je pitanje kako možemo dopustiti da se udebljamo više od 60 kilograma. Razumijem takav stav sa stajališta nekoga tko nikada nije imao takav problem. Došlo je malo nakon prve trudnoće, pa ignoriraj, onda opet počinju obaveze, nekako se borite dalje, pa druga trudnoća, pa treća i onda četvrta, otrgne se sve kontroli. Svaki neuspjeh je dovodio do većeg viška kilograma i većeg očaja", ispričala je Nataša.

'Osjećala sam se loše'

"Uopće nisam bila svjesna problema. Bila sam nezadovoljna kao i sve žene. Mislila sam da sam debela, ružna i neugledna. Osjećala sam se loše i jedino što sam željela u životu bilo je smršavjeti. Izbacila sam kruh i slatkiše i to sam uporno radila 15 godina, zanemarujući što je stvarno problem, a to je zašto sam se, ustvari, udebljala", istaknula je.

Nataša je shvatila da je nagomilala višak kilograma jer je "sjedila i jela ono što ne treba" te joj je to bio okidač za promjenu. Ona je, također, dobila i tri kronične bolesti.

"Imala sam predijabetes, visoki tlak i hiperaktivnost štitnjače, što se, nažalost, nije očitovalo kao mršavljenje. Svi će tako pomisliti, ali nisam smršavjela dok sam bila bolesna. Ono što je dodatno začinilo situaciju je da su mi oba roditelja umrla od posljedica kroničnih bolesti prije godinu i pol dana, u 60. i 64. godini života. To je za mene bio baš veliki udarac i velika motivacija", priznala je Nataša koja već tri godine uspješno održava istu težinu.

Kako uspješno smršaviti?

"Održavam je tako što ništa nisam promijenila. Promjena je nastala s ciljem da to ostane trajno. Ja sam opis te osobe koja 15 godina mršavi, pa sve vrati. Trajno je da se ničega ne odričete i naučite živjeti normalno. Održavam kilažu tako što nisam bila ni na kakvom režimu prehrane, sve sam jela, ali moje misli su bile drugačije. Nema kriza, ne može mi se omaknuti, pojedem slatkiš, zadovoljim se i to je to."

Nataša tvrdi da tijekom procesa mršavljenja nikad nije bila gladna.

"Svi dosadašnji pokušaji vodili su me do neuspjeha jer ih nisam mogla održati. Uvijek sam bila gladna, nervozna, pod stresom i to nije dovodilo do rezultata. Naučila sam da kad imamo adekvatnu prehranu na dnevnoj bazi, nismo gladni, čak ni u procesu mršavljenja. Razmišljala sam kako da sebi osiguram snagu, koncentraciju i energiju, a da budem sita. To znači iskrenost prema sebi, jesam li zaista gladna ili su mi gladne oči", ispričala je Nataša koja je nevjerojatan rezultat postigla bez treninga.

"Nisam trenirala i to je bila odluka. U tom trenutku sam počela živjeti u Crnoj Gori, u Baru, gdje možete svugdje doći pješice. Hodala sam i to je bilo jedino, ali sam radila u uredu od 12 do 15 sati. Nije bilo prostora za teretanu i taj dio sam izbacila jer sam znala da ću, ako ga na silu ubacim u rutinu, uništiti cijelu strukturu koju sam postavila", istaknula je Nataša.

