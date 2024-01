Srpska influencerica i savjetnica za zdravu prehranu Milica Đukanović doživjela je nešto što teško možete zamisliti i u snovima. Naime, trenirala je tenis, uvijek je bila u top formi, a onda je počela studirati te se počela debljati, piše Kurir.

Vremena je imala sve manje, a kilogrami su se lijepili. Mislila je da uz sebe ima dečka koji će joj biti podrška i vjetar u leđa da smršavi. No, on je sve šokirao svojim potezom, jer je Milica od 65 stigla do 135 kilograma.

Iako su bili zaručeni, odlučio je da s njom neće ići pred oltar, pa ju je ostavio zbog naglog debljanja. Naime, Milica se zbog studiranja prestala baviti sportom. Nakon što je zbog fakulteta stigla u Novi Sad, nije se mnogo kretala, uglavnom je sjedila, učila i jela.

'Prepustila sam se smrtnom neprijatelju hrani'

"Prvi put sam se jako udebljala i imala sam 117 kilograma. U prvom krugu uspjela sam izgubiti 52 kilograma u pet mjeseci. Međutim, iako sam održavala moju težinu od 65 kilograma, ušla sam u vezu i kako to biva, djevojke se opuste. Ja sam se opustila jer smo imali malo više problema u vezi. Prepustila sam se smrtnom neprijatelju hrani i tako sam došla do 135 kilograma. Trebali smo se vjenčati, ali smo pred svadbu prekinuli", otkrila je Milica.

Nakon prekida donijela je odluku da će se posvetiti sebi. "Bio mi je povrijeđen ego. I iste sekunde krenula sam u borbu protiv kilograma. Našla sam trenera i odmah se uključila u tretman kako ne bih morala skidati višak kože. Postavila sam sebi cilj", rekla je Milica i dodala:

"Želim samo reći, jer su mi pisali da sam išla na operaciju želudca i skidanje viška kože, da je sve išlo prirodnim putem. Prehrana, treninzi i tretmani. Bilo je potrebno devet mjeseci."

Danas se Milica posvetila pomaganju drugim ljudima da što učinkovitije skinu kilograme bez jo-jo efekta, a osmislila je i poseban način prehrane. Osim toga, lansirala je vlastiti kozmetički proizvod, a treninzi su postali njena svakodnevica.