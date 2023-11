Sada 38-godišnji Casey King prisjetio se užasnog trenutka, kada je u srpnju 2014. godine zbog prekomjerne težine bio zaglavljen čak 11 sati pod tušem, a danas je napravio preokret.

Grozan događaj

Casey je za The Sun ispričao kako nije mogao izaći iz tuša čak 11 sati.

"Bože, ovo je mračno, ali sam pokušao izaći i jednostavno me previše boljelo i onda sam pokušavao iznova i iznova.

Na kraju sam bila tako iscrpljen i počeo sam teško disati. Jednostavno se nisam mogao namjestiti da izađem, pa sam samo sjedio pod tušem 11 sati", rekao je Casey.

Njegova težina predstavljala mu je toliki problem da je bio prisiljen kupati se u koritu u svom vrtu jer nije stao u kadu ili tuš.

Casey, iz Georgije, ostavio je sve zapanjene kada se pojavio u TLC reality showu "My 3000lb Family", gdje je pokazao kako je izgubio više od pola svoje težine, a sada izgleda kao potpuno nova osoba.

“Budući da sam veći tip s, kao, naborima i preklopima, moram se kretati gotovo poput svinje na neki način, valjati se i prevrtati kako bih uhvatio stražnji dio nogu. Moram podići doslovno komade kože. To je samo ozbiljno težak proces", ispričao je Casey.

Teško se kreće s naborima

Također, otkrio je da mu je zbog njegove ogromne veličine bilo teško pronaći odjeću koja mu pristaje pa je većinu vremena sjedio gol igrajući video igrice.

Od tada je izgubio nevjerojatnih 41 kilograma te rekao da se osjeća bolje nego ikad i da sada može raditi normalne stvari.

Počeo dobivati na kilaži kao tinejdžer

Casey je otkrio da je počeo dobivati na tjelesnoj težini još kao tinejdžer, potaknut prehranom koja se sastojala od brze hrane te nije imao tjelesnih aktivnosti.

"Bio sam društveni otpadnik. Bio sam glasan i divlji pa me roditelji mojih prijatelja nisu željeli u blizini. Bio je ograničen broj ljudi s kojima sam mogao biti prijatelj. Hrana je bila jedina stvar koja me činila sretnom. Od svoje 10. godine ispekao bih cijelu vrećicu pomfrita i samo ga prelio kečapom i jeo to cijelo ljeto", rekao je Casey te nastavio,

Casey King izgubio na kilaži

"Jeo bih pune velike obroke Big Maca i kad moja sestra nije mogla pojesti svoj, ja bih to pojeo. Uvijek sam želio više… Nisam se mogao zasititi. Živio sam život preko Facebooka jer ga nisam imao. U to vrijeme bih podijelio više od 10 postova u jednom satu. Nisam imao prijatelje. Bio sam samo ova mrlja od osobe koja je postojala."

Kako bi promijenio težinu, King se podvrgnuo operaciji pri kojoj mu je odstranjen dio želuca, a držao se i nove dijete i vježbanja.

Aktivan na Instagramu

Sada na Instagramu redovito dijeli novosti o svojoj transformaciji težine.

“Bila je dobra 2022. i nadam se da ću imati bolju 2023. Mnogo odluka i mnogo planova za budućnost. Ove slike predstavljaju dobre i loše trenutke u godini. Bila je to sigurno vožnja, drago mi je što sam ovdje da sve to iskusim i imam priliku nastaviti stvarati uspomene sa svojim prijateljima i obitelji.

Volim vas sve, nadam se da je vaša 2023. 100 puta bolja od vaše 2022", napisao je u jednoj objavi.

Mnogo ljudi ga pohvalilo zbog njegovog puta mršavljenja.

“Fantastičan posao momče! Umjesto da plačete zbog svoje situacije, poboljšali ste je disciplinom i napornim radom. Ne postoji ništa što mi ljudi ne možemo učiniti ako se potrudimo”, rekao je jedan korisnik.

“Vaš gubitak težine je uistinu divlji. Ne vidite toliko drastičnih transformacija. Mora da je bilo puno posla i vrlo emotivno", napisao je drugi, a treći se poistovjetio s njim.

"Nakon što sam prošao nevjerojatno putovanje mršavljenja, apsolutno sam siguran da možeš učiniti sve što zamisliš."

