Jeste li znali da redovno ispijanje čaja može potaknuti dugovječnost? Novo istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet Regional Health — Western Pacific otkrilo je koliko šalica čaja trebate popiti dnevno da biste usporili starenje, tj, vašu biološku dob, javlja portal Eat This, Not That.

Vaša biološka dob u biti je starost vaših stanica. Pruža točan pokazatelj koliko ste zdravi i koliko dobro vaše tijelo funkcionira, može točno odrediti je li se proces starenja vašeg tijela ubrzao ili usporio u usporedbi s vašom kronološkom dobi (koliko ste dosad živjeli).

Osim toga, biološka dob se može promijeniti na temelju određenih promjena načina života kako biste izbjegli bolesti povezane sa starenjem. Pijenje čaja može biti promjena načina života koja vam je potrebna da biste živjeli dulje.

Nova studija otkrila je koliko šalica čaja treba piti dnevno da biste usporili starenje. Ona je obuhvatila 7931 sudionika u dobi između 30 i 79 godina iz China Multi-Ethnic Cohort istraživanja (CMEC), zajedno s 5998 sudionika između 37 i 73 godine iz UK Biobank studije (UKB).

Prema istraživanju, oko tri šalice čaja dnevno mogu pružiti najveće prednosti u usporavanju biološkog starenja.

Crni i zeleni čaj usporavaju starenje

Ti su pojedinci ispunili prvi anketu te potom one dodatne za praćenje. Postavljena su im pitanja vezana uz čaj, primjerice, koliko često ga piju i koliko šalica. Biološka dob izmjerena im je metodom Klemera Doubal (KDM), matematičkim algoritmom koji je osmišljen za precizno određivanje biološke dobi.

Prema istraživanju, oko tri šalice čaja (ili šest do osam grama listova čaja) dnevno mogu pružiti najveće prednosti u usporavanju biološkog starenja. Važno je napomenuti da su istraživači definirali jednu šalicu čaja kao 200 mililitara. Osim toga, ovo se istraživanje temeljilo na crnom i zelenom čaju, a ne na biljnim čajevima.

Iako studija nije istraživala zašto čaj ima anti-age svojstva, istraživači sugeriraju da bi razne bioaktivne tvari u čaju, kao što je EGCG (polifenol zelenog čaja), mogle biti odgovor. Prema dodatnim istraživanjima, polifenoli poput EGCG-a povezani su s dugovječnošću.

I oni koji predano piju čaj i oni koji ga nisu prije pili, no nedavno su počeli, iskusili su lagano smanjenje biološke dobi u usporedbi s onima koji ga ne piju. Oni koji su pili čaj također su manje patili od simptoma tjeskobe i depresije, kao i nesanice. Osim toga, konzumenti koji su prešli s pijenja čaja na nepijenje, otkrili su povećanje biološke dobi.

Prema studiji, dobrobiti čaja bile su očitije kod onih koji nisu pili alkohol u usporedbi s onima koji jesu. To posebno vrijedi za pojedince koji su prešli s nepijenja čaja na njegovo pijenje.



